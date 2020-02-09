تقرير: 4.5 مليار مستخدمي الإنترنت عالميًا في يناير 2019 (جراف)

وصل عدد مستخدمي الإنترنت عبر أجهزة المحمول إلى 5.1 مليار نسمة

كشف أحدث تقرير لـ”We are social“، الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «Hootsuite»، عن وصول عدد مستخدمي الإنترنت حول العالم إلى 4.5 مليون نسمة، بنسب نمو بلغت 7%، خلال يناير 2019، مقارنة مع ذاتها من 2018.

وارتفع معدل المستخدمين لمواقع “السوشيال ميديا” بنسبة 9.2%، لتصل إلى 3.8 مليار نسمة فى مختلف دول العالم.

كما ارتفع عدد مستخدمي شبكات الإنترنت عبر أجهزة التليفون المحمول بنسبة 2.4%، ليصل إلى 5.1 مليار نسمة خلال يناير 2019.

وبحسب التقرير، فقد قفز عدد سكان العالم لأعلى مستوى على مدار السنوات الست الماضية، ليصل إلى 7.7 مليار نسمة بحلول 2020، مقارنة مع 7.3 مليار في 2015.

6 ساعات و43 دقيقة مدة قضاء المستخدمين على شبكة الإنترنت يوميًا

ورصد تقرير “We are social” المدة الزمنية التي يقضيها المستخدمون على شبكات الإنترنت حول العالم، لتصل إلى متوسط 6 ساعات و43 دقيقة يوميًا.

فى حين، بلغ المعدل الزمني التي يستغرقه المواطنون على شبكات التواصل الاجتماعى عالميًا نحو ساعتين و24 دقيقة يوميًا.

وكشف التقرير عن عدد الساعات التى يقضيها المستخدمون أمام شاشات التلفزيون حول العالم لتصل إلى 3 ساعات و18 دقيقة يوميا.

وقدر متوسط سماع المواطنين للموسيقي بمختلف أنواعها إلى ساعة و26 دقيقة يوميًا، فيما بلغ معدل الساعات التى يقضيها المستخدمون فى استخدام ألعاب الترفيه نحو ساعة و10 دقائق عالميًا.

كانت “المال” قد نشرت في وقت سابق، متوسط المدة الزمنية التي يقضيها المصريون على شبكة الإنترنت والتي بلغت 7 ساعات و21 دقيقة يوميا.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي، تطور عدد السكان عالميًا خلال الفترة الزمنية من 2015 و2020: