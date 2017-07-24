تقرير: 4 ملايين فدان مزروعة بالمحاصيل الصيفية

الصاوي أحمدكشف تقرير رسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، عن إجمالي المساحات المزروعة بالمحاصيل الصيفية لهذا الموسم، والتي بلغت حتى الآن حوالي 4 ملايين و19 ألفا و247 فدانا على مستوى الجمهورية.وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن جملة المساحة المزروعة بمح



الصاوي أحمد

كشف تقرير رسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، عن إجمالي المساحات المزروعة بالمحاصيل الصيفية لهذا الموسم، والتي بلغت حتى الآن حوالي 4 ملايين و19 ألفا و247 فدانا على مستوى الجمهورية.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن جملة المساحة المزروعة بمحصول الأرز حتى الآن بلغت نحو مليون و216 ألفا و619 فدانا، بينما بلغ إجمالي المساحة المنزرعة بالذرة حوالي 2 مليون و176 ألفا و766 فدانا، منها مليون و503 آلاف و471 فدان ذرة بيضاء، و673 ألف و295 فدان ذرة صفراء، بينما بلغ إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول السمسم حوالي 47 ألفا و490 فدانا.

وأوضح البيان أن إجمالي المساحة المنزرعة بالفول السوداني بلغ حوالي 140 ألفا و784 فدانا، فضلا عن 12 ألفا و731 فدانا منزرعة بعباد الشمس، و25 ألفا و541 فدان فول صويا، و296 ألفا و413 فدان ذرة رفيعة، كذلك 3669 فدانا منزوعة بمحصول البصل الصيفي، و99 ألفا و234 فدانا منزرعة بمحصول بطيخ اللب.

من جهته، قال الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة مستمرة في نشر توصياتها الفنية من خلال قطاع الإرشاد الزراعي، كذلك الحملات القومية للنهوض بالمحاصيل المختلفة، والتي يقوم بها مركز البحوث الزراعية، لتوعية المزارعين بالممارسات الزراعية السليمة، لزيادة إنتاجيتهم وتحسين جودتها، بما يساهم في دعم المزارعين، ورفع مستوى معيشتهم، وتقليص الفجوة الغذائية، وتقليل الاستيراد من الخارج.

وأوضح وزير الزراعة ان الحملات القومية للنهوض بالمحاصيل المختلفة تعتمد في الأساس على حزمة من التوصيات العلمية لإنتاج المحاصيل، يتم توصيلها للمزارعين والمنتجين والأجهزة الفنية والإرشادية بالمحافظات المختلفة، من خلال الندوات والحقول الإرشادية وأيام الحقل والجنى، بما سيكون لها مردود اقتصادي على المنتج والناتج القومي، بزيادة الإنتاجية وتحسين خواص الجودة.