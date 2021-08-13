اتصالات وتكنولوجيا

تقرير: 396.5 مليون مستخدم لـ«تويتر» عالميا خلال يوليو الماضي

أمريكا الأولى بواقع 73 مليون زائر
أحمد عوض 6:12 م, الجمعة, 13 أغسطس 21 6:12 م, الجمعة, 13 أغسطس 21

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بلغ إجمالي عدد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» نحو 396.5 مليون زائر عالميا خلال شهر يوليو الماضي، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة مؤسسة الأبحاث التسويقية «we are social» التابعة لـ«Hootsuite».

تصدرت «الولايات المتحدة الأمريكية» قائمة الدول الأكثر استخدامًا لمنصة «تويتر» فى مختلف دول العالم بإجمالى 73 مليون زائر خلال تلك الفترة.

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وجاءت «اليابان» في المرتبة الثانية عالميًا بواقع 55 مليون و550 ألف مستخدم، تبعتها «الهند» في المركز الثالث بإجمالي 22.1 مليون زائر.

حلت «المملكة المتحدة» فى المرتبة الرابعة بمعدل يصل إلى 17 مليون و550 ألف مستخدم، أعقبتها «البرازيل» فى المركز الخامس بإجمالي 17 مليون و250 ألف زائر.

تمركزت «إندونيسيا» فى المرتبة السادسة بقائمة الدول الأكثر استخداما لموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بإجمالي 15.7 مليون زائر، تبعتها «تركيا» في المركز السابع بواقع 15.6 مليون مستخدم،

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حصدت «السعودية» في المرتبة الثامنة بمعدل يصل إلى 12.7 مليون مستخدم، تلتها «المكسيك» فى المركز التاسع بإجمالى 12 مليون نسمة.

وظهرت «تايلند» فى المرتبة العاشرة بقائمة الدول الأكثر استخداما منصة التواصل الاجتماعي «Twitter» بنحو 9 ملايين و450 ألف شخص، خلال الشهر الماضى.

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بقلم أحمد عوض

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