تقرير : 378 مليون جنيه مبيعات الأجانب في البورصة خلال 4 جلسات

اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع في البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي- الذي انتهت تداولاته اليوم الأربعاء بعدد 4 جلسات- بإجمالي قيمة قدرها 378.5 مليون جنيه.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، وصل “المال” نسخة منه، أن العرب فضّلوا الشراء بقيمة 74.9 مليون جنيه.

وسجلت مؤشرات البورصة المصرية حالة تباين، خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وسط مبيعات للمستثمرين الأجانب، ومشتريات للمصريين والعرب.

وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 1.87% ليصل إلى 10010 نقطة، بينما هبط مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.56% إلى 2215 نقطة، كما انخفض مؤشر “ egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.99% إلى 3156 نقطة.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على أداء متباين لمؤشراتها ، وسط اتجاه بيعي للأجانب، وحجم تداولات 941 مليون جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي “EGX30” بنسبة 0.88% عند 10010 نقاط، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 0.61% ليسجل 2215 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بحوالى 0.35% عند مستوى 3156 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط 941 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، إذ صعد 46 سهما من إجمالي 191 متداولة، بينما هبط 67، وبقي 78 دون تغيير.

وقررت إدارة البورصة المصرية اعتبار يوم الخميس إجازة رسمية بمناسبة عيد 6 أكتوبر المجيد على أن يستأنف التداول اعتبارا من الأحد القادم.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء على صعود جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب، وحجم تداولات بلغت مليار جنيه على الأسهم.

كما أغلقت جلسة الاثنين على هبوط متأرجح لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للعرب والأجانب، وحجم تداولات 915 مليون جنيه على الأسهم، كذلك أغلقت جلسة الأحد على هبوط مماثل بحجم تداولات 724 مليون جنيه.