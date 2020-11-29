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تقرير: 3.9 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك الإسكندرية فى أكتوبر

عن شحنات وارد وصادر شملت سلع استراتيجية وعامة
منى عبدالباري 1:41 م, الأحد, 29 نوفمبر 20 1:41 م, الأحد, 29 نوفمبر 20

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تلقى دكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أوضح أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الإسكندرية خلال شهر أكتوبر الماضي، بلغت 3.9 مليار جنيه.

شحنات وارد وصادر شملت سلع استراتيجية وعامة

وأوضح التقرير أن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية قامت بالإفراج خلال شهر أكتوبر الماضى عن مشمول 12491 شهادة جمركية وارد نهائى، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، وقطع الغيار والبضائع العامة، والسيارات، والدخان».

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وأضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت 638.4 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة عن تلك الشهادات حوالى 3.3 مليار جنيه.

ولفت إلى أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية، قامت بتصدير مشمول 4062 بيانًا جمركيًا خلال أكتوبر الماضى، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة منها: «الأسمدة، والرخام، والفوسفات، والسيراميك، والسكر، والملابس»، بقيمة بلغت 4.175 مليارات جنيه، تم تحصيل رسوم صادر عنها بـ 4.385.

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بقلم منى عبدالباري

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