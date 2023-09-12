تقرير: 3.7% زيادة في عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عالميًا خلال يوليو الماضى

كشف التقرير الصادر عن مؤسسة «We are social» المتخصصة في أبحاث الإنترنت، عن زيادة عدد مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي عالميًا خلال يوليو الماضى بنسبة 3.7% ليصل إلى 4.88 مليار مستخدم، مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق.

وقدر متوسط عدد الساعات التى يقضيها المواطنين على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بنحو ساعتين و26 دقيقة يوميًا.

وبحسب تقرير «We are social» الذى اطلعت “المال” على نسخة منه، فإن منصة «فيسبوك» فقد تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي الأكثر استخدامًا في مختلف دول العالم خلال يوليو الماضى، بواقع 2 مليار و989 مليون مستخدم.

وجاءت منصة “يوتيوب” المتخصصة فى عرض ومشاهدة مقاطع الفيديوهات، فى المرتبة الثانية بإجمالى 2 مليار و527 مليون مستخدم، تلتها «واتس أب» و«انستجرام» فى المركز الثالث بواقع 2 مليار زائر لكل منهما.

وحصدت منصة “وي شات” المرتبة الرابعة مسجلة نحو مليار و319 مليون مستخدم، أعقبتها «تيك توك» فى المركز الخامس بنحو مليار و81 مليون.

وتمركزت منصة “ماسنجر – فيسبوك” فى المرتبة السادسة بقائمة مواقع التواصل الاجتماعي الأكثر استخدامًا فى مختلف دول العالم، بإجمالى مليار و38 مليون مستخدم خلال يوليو الماضى.

2.99 مليار مستخدم لـ«فيسبوك» عالميًا خلال يوليو 2023

بلغ إجمالى عدد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» خلال يوليو الماضى، نحو 2.99 مليار زائر عالميًا.

ورصدت «المال» قائمة الدول الأكثر وصولاً لاعلانات موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» فى مختلف دول العالم؛ إذ تصدرت الهند ترتيب دول العالم بنحو 367.69 مليون ألف زائر، وجاءت «الولايات المتحدة الأمريكية» فى المرتبة الثانية عالميًا بإجمالى 188 مليون و50 ألف مستخدم.

وحلت «أندونيسيا» فى المرتبة الثالثة بنحو 135 مليون و400 ألف زائر، تلتها «البرازيل» فى المركز الرابع بواقع 112 مليون و450 ألف مستخدم.

وتمركزت «المكسيك» فى المرتبة الخامسة عالميًا فى الوصول لاعلانات منصة «فيسبوك» بإجمالى 91 مليون و650 ألف زائر، تلتها «الفلبين» فى المركز السادس بمعدل 90 مليون و800 ألف مستخدم.

وحصدت «فيتنام» المرتبة السابعة بإجمالى 76 مليون و900 ألف زائر، تبعتها «بنجلاديش» فى المركز الثامن بنحو 53 مليون مستخدم.

وحلت «تايلند» فى المرتبة التاسعة بقائمة الدول الأكثر وصولا عبر الاعلانات المتداولة لمنصة التواصل الاجتماعى «Facebook» بإجمالى نحو 52 مليون زائر، تبعتها مصر بالمركز العاشر عالميًا 47 مليون و350 ألف مستخدم خلال يوليو الماضى.

عدد مستخدمي «يوتيوب» يصل إلى 2.53 مليار عالميًا

بلغ إجمالي عدد المستخدمين لمنصة «يوتيوب» المتخصصة لعرض ومشاهدة مقاطع الفيديوهات، نحو 2.53 مليار زائر عالميًا خلال شهر يوليو الماضى.

وبحسب تقرير مؤسسة «We are social»، اعتلت «الهند» قائمة أكثر الدول وصولاً عبر إعلانات منصة «يوتيوب» بإجمالي 467 مليون زائر خلال الشهر ذاته.

وجاءت «الولايات المتحدة الأمريكية» المرتبة الثانية عالميًا بإجمالى 246 مليون مستخدم.

وحلت «البرازيل» في المرتبة الثالثة بنحو 142 مليون زائر، تلتها «أندونيسيا» فى المركز الرابع بواقع 139 مليون مستخدم.

وتمركزت «المكسيك» فى المرتبة الخامسة عالميًا فى الدخول على منصة «يوتيوب» بإجمالي 81.8 مليون زائر، تلتها «اليابان» فى المركز السادس بمعدل 78.4 مليون مستخدم.

وتمركزت «باكستان» فى المرتبة السابعة بإجمالي 71.7 مليون زائر خلال يوليو الماضى، تبعتها «ألمانيا» في المركز الثامن بنحو 70.9 مليون مستخدم.

وحلت «فيتنام» المرتبة التاسعة بقائمة أكثر الدول في أعداد الزيارات والدخول عبر الاعلانات المتداولة على منصة «يوتيوب» بإجمالى 63 مليون زائر، تبعتها «تركيا» في المركز العاشر بنحو 57.9 مليون مستخدم.

وحصدت «الفلبين» المرتبة الحادية عشر بإجمالي 57.7 مليون زائر، أعقبتها «المملكة المتحدة» في المركز الثاني عشر بنحو 57.1 مليون مستخدم.

وجاءت «فرنسا» فى المرتبة الثالثة عشر مسجلة نحو 52.1 مليون مستخدم، تبعتها «كوريا الجنوبية» في المركز الرابع عشر بإجمالي 46 مليون زائر.

وحصدت مصر المرتبة الخامسة عشر بقائمة أكثر الدول في أعداد الزيارات والدخول عبر الاعلانات المتداولة على منصة «يوتيوب» بنحو 45.9 مليون زائر خلال يوليو الماضى.

عدد مستخدمي «انستجرام» يسجل 1.6 مليار مستخدم خلال يوليو

بلغ إجمالى عدد المستخدمين لمنصة التواصل الاجتماعي «انستجرام» نحو 1.6 مليار مستخدم خلال يوليو الماضى.

ورصدت “المال” ترتيب الدول الأكثر وصولا لإعلانات منصة «انستجرام»، إذ جاءت «الهند» في المقدمة بإجمالى 332 مليون و150 ألف زائر، تبعتها «الولايات المتحدة الأمريكية» في المركز الثاني بنحو 161.7 مليون ألف مستخدم.

وجاءت «البرازيل» فى المرتبة الثالثة مسجلة نحو 127 مليون و250 ألف مستخدم، تلتها «أندونيسيا» في المركز الرابع بواقع 103.3 مليون زائر.

وحلت «تركيا» فى المرتبة الخامسة بقائمة الدول الأكثر استخدامًا لموقع التواصل الاجتماعى «انستجرام» بإجمالي 55 مليون و700 ألف زائر، أعقبتها «اليابان» فى المركز السادس بنحو 52 مليون و650 ألف مستخدم.

وتمركزت «المكسيك» فى المرتبة السابعة عالميًا بقائمة الدول الأكثر وصولا للاعلانات عبر منصة «انستجرام» بإجمالي 44 مليون و200 ألف زائر.

وحصدت «ألمانيا» المرتبة الثامنة بإجمالي 32 مليون و450 ألف مستخدم، تبعتها «المملكة المتحدة» في المركز التاسع بنحو 32 مليون و200 ألف زائر.

وظهرت «إيطاليا» فى المرتبة العاشرة بإجمالي 29 مليون و250 مليون زائر، تبعتها «فرنسا» في المركز الحادي عشر بواقع 28 مليون و100 ألف مستخدم.

وحلت «الأرجنتين» في المرتبة الثانية عشر مسجلة نحو 26 مليون و550 ألف زائر، تبعتها «أسبانيا» فى المركز الثالث عشر بواقع 24.9 مليون مستخدم.

وتمركزت «كوريا الجنوبية» فى المرتبة الرابعة عشر عالميا بإجمالى 22.6 مليون مستخدم خلال يوليو الماضى.

وبحسب تقرير مؤسسة «We are social»، صعدت مصر للمركز الثامن عشر عالميًا فى معدل وصول الإعلانات عبر موقع التواصل الاجتماعى «انستجرام» خلال يوليو الماضى، بإجمالى نحو 15.5 مليون مستخدم.

تتصدرها «الولايات المتحدة الأمريكية».. 1.08 مليار مستخدم لمنصة «تيك توك» عالميًا

بلغ إجمالى عدد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي «تيك توك» نحو 1.08 مليار مستخدم عالميًا خلال يوليو الماضى.

وتصدرت «الولايات المتحدة الأمريكية» دول العالم في الوصول عبر الاعلانات المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي «تيك توك» بإجمالى 122 مليون و54 ألف زائر خلال يوليو الماضى.

وجاءت «أندونيسيا» في المرتبة الثانية عالميًا بواقع 99 مليون و792 ألف مستخدم خلال الشهر ذاته.

وجاءت «البرازيل» في المرتبة الثالثة بإجمالي 83 مليون و327 ألف زائر، تبعتها «المكسيك» فى المركز الرابع بمعدل وصل إلى 62 مليون و777.5 ألف مستخدم.

وتمركزت «روسيا» فى المرتبة الخامسة عالميًا بإجمالي 55 مليون و121.5 ألف مستخدم، تبعتها «فيتنام» فى المركز السادس بإجمالي 44 مليون و849.5 ألف زائر.

واحتلت «باكستان» المرتبة السابعة بواقع 38 مليون و896.5 ألف مستخدم، تلتها «الفلبين» في المركز الثامن بإجمالى 38 مليون و402 ألف زائر خلال يوليو الماضى.

وتمركزت «تركيا» فى المرتبة التاسعة عالميًا فى عدد الوصول عبر الإعلانات المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي «تيك توك» بإجمالى 32 مليون و152 ألف مستخدم، تبعتها «السعودية» فى المركز العاشر بنحو 29 مليون و978.5 ألف زائر.

عدد مستخدمي منصة «ماسنجر» يصل إلى 1.04 مليار مستخدم

كشف التقرير الصادر عن مؤسسة «We are social»، عن وصول عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي «ماسنجر» إلى 1.04 مليار مستخدم عالميا خلال شهر يوليو الماضى.

واعتلت «الهند» صدارة دول العالم في الوصول عبر الإعلانات المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي «ماسنجر» بواقع 130 مليون و150 ألف مستخدم خلال الشهر ذاته.

وجاءت «المسكيك» في المرتبة الثانية عالميًا مسجلة نحو 61 مليون و700 ألف مستخدم، تلتها «البرازيل» للمركز الثالث بواقع 61 مليون و50 ألف مستخدم.

وحلت «الفلبين» فى المرتبة الرابعة بإجمالى 59 مليون و750 ألف زائر، تلتها «فيتنام» فى المركز الخامس بواقع 58 مليون و450ألف مستخدم.

وحلت «تايلاند» المرتبة السادسة عالميًا بإجمالى 39.1 مليون مستخدم خلال يوليو الماضى.

وحصدت مصر المرتبة السابعة عالميًا بقائمة الدول الأكثر وصولا عبر الإعلانات المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي «ماسنجر» بإجمالى 37 مليون و550 ألف مستخدم.

وصعدت «أندونيسا» للمرتبة الثامنة عالميًا بإجمالى 29.2 مليون زائر، تبعتها «المملكة المتحدة» فى المركز التاسع بواقع 28.6 مليون مستخدم.

احتلت «بنجلاديش» فى المرتبة العاشرة بقائمة الدول الأكثر وصولاً لاعلانات مواقع التواصل الاجتماعي «ماسنجر – فيسبوك» بواقع 27مليون و550 ألف مستخدم خلال يوليو الماضى.