تقرير: 3.5% زيادة في عدد مستخدمي الإنترنت عالميًا خلال أكتوبر

أظهر التقرير الصادر عن مؤسسة «We are social» المتخصصة فى أبحاث الإنترنت، زيادة عدد مستخدمي الإنترنت عالميًا بنسبة 3.5% ليصل إلى 5.07 مليار نسمة خلال أكتوبر الحالي، مقارنة مع الشهر ذاته من العام السابق.

ويعتمد التقرير على متوسط عدد الساعات التي يقضيها المستخدمون على شبكات الإنترنت بشكل يومي؛ وذلك من الفئات التى تتراوح بين 16 إلى 64 عامًا.

وارتفع عدد مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بنسبة 4.2% ليصل إلى 4.74 مليار نسمة عالميًا خلال الشهر الحالي.

وسجل عدد مستخدمي شبكات الإنترنت عبر أجهزة هواتف المحمول نموًا بنسبة 3.2% ليصل إلى 5.48 مليار نسمة.

وبحسب التقرير، قفز عدد سكان العالم بنسبة 0.8% ليسجل نحو 7.99 مليار نسمة خلال أكتوبر الحالي، مقارنة مع الشهر ذاته من العام السابق.

6 ساعات و37 دقيقة مدة قضاء المستخدمين على شبكة الإنترنت يوميًا

وكشف التقرير الصادر عن مؤسسة «We are social»، المتخصصة فى أبحاث الإنترنت، الذي اطلعت “المال” على نسخة منه، عن زيادة متوسط عدد الساعات التى يقضيها المستخدمون على شبكات الإنترنت فى مختلف دول العالم، لتصل إلى 6 ساعات و36 دقيقة يوميًا خلال أكتوبر الجاري.

وسجلت المدة الزمنية التي يستغرقها المواطنون على منصات التواصل الاجتماعى نحو ساعتين و28 دقيقة يوميًا.

في حين قدر عدد الساعات التى يقضيها المستخدمون أمام شاشات التليفزيون بنحو 3 ساعات و25 دقيقة يوميًا.

ووصل متوسط المدة الزمنية التى يستغرقها المواطنون في سماع الموسيقي إلى ساعة و37 دقيقة يوميًا خلال الفترة المذكورة.

وبلغت المدة الزمنية التى يقضيها المستخدمون فى الألعاب الترفيهية عبر شبكات الإنترنت، نحو ساعة و13 دقيقة يوميًا خلال الشهر الحالي.

جنوب أفريقيا أكثر الدول استخدامًا لشبكات الإنترنت

وتصدرت جنوب أفريقيا قائمة الدول الأكثر استخدامًا لشبكات الإنترنت في مختلف دول العالم، بمعدل زمني 10 ساعات و7 دقائق يوميًا خلال أكتوبر الحالي؛ وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن مؤسسة «We are social» المتخصصة فى أبحاث الإنترنت.

ويذكر أن ذلك التقرير يرصد متوسط عدد الساعات التي يقضيها المستخدمون على شبكات الإنترنت بشكل يومي؛ وذلك من الفئات التى تتراوح بين 16 إلى 64 عامًا.

وجاءت البرازيل في المرتبة الثانية بقائمة الدول الأكثر استخدامًا لشبكات الإنترنت بمتوسط 9 ساعات و42 دقيقة، تلتها الفلبين في المركز الثالث بواقع 9 ساعات و39 دقيقة.

وحصدت كولومبيا المرتبة الرابعة بمعدل زمني 9 ساعات و13 دقيقة، أعقبتها الأرجنتين في المركز الخامس بنحو 9 ساعات و5 دقائق.

واقتنصت «ماليزيا، وتايلند» المرتبة السادسة – مكرر- بمتوسط 8 ساعات و25 دقيقة لكل منهما، فيما ظهرت المسكيك فى المركز السابع بواقع 8 ساعات و18 دقيقة.

وتمركزت روسيا في المرتبة الثامنة بمعدل زمني 7 ساعات و48 دقيقة، أعقبتها مصر في المركز التاسع بواقع 7 ساعات و45 دقيقة.

وجاءت إندونيسيا في المرتبة العاشرة بقائمة الدول الأكثر استخداما لشبكات الإنترنت عالميًا بمتوسط زمني 7 ساعات و41 دقيقة يوميًا خلال الشهر الحالى.

مصر تحتل المركز الـ18 عالميًا في استخدام منصات التواصل الاجتماعي

احتلت مصر المركز الـ18 عالميًا بقائمة الدول الأكثر استخدامًا لمنصات التواصل الاجتماعي بمعدل زمني ساعتين و34 دقيقة يوميًا خلال أكتوبر الحالى؛ حسبما كشفه التقرير المعلن عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «We are social»

جدير بالذكر أن هذا التقرير يرصد متوسط عدد الساعات التي يقضيها المستخدمون على منصات مواقع التواصل الاجتماعي بشكل يومي؛ وذلك من الفئات التى تتراوح بين 16 إلى 64 عامًا.

وطبقًا لمؤسسة «We are social»، تصدرت نيجيريا قائمة دول العالم في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بمتوسط زمني يصل إلى 4 ساعات و20 دقائق يوميًا، تلتها «البرازيل» في المركز الثاني بواقع 3 ساعات و44 دقيقة.

وجاءت جنوب أفريقيا في المرتبة الثالثة بنحو 3 ساعات و44 دقيقة يوميًا، أعقبتها الفلبين في المركز الرابع بواقع 3 ساعات و42 دقيقة.

وحلت كولومبيا في المرتبة الخامسة بمعدل 3 ساعات و35 دقيقة يوميًا، تلتها غانا في المركز السادس بنحو 3 ساعات و23 دقيقة.

وحصدت كينيا المرتبة السابعة بمتوسط 3 ساعات و22 دقيقة، أعقبتها الأرجنتين في المركز الثامن بواقع 3 ساعات و18 دقيقة.

وظهرت المكسيك في المرتبة التاسعة بنحو 3 ساعات و17 دقيقة يوميًا، أعقبتها أندونيسيا في المركز العاشر بواقع 3 ساعات و7 دقائق.

وتمركزت المغرب في المرتبة الحادية عشرة بقائمة الدول الأكثر استخدامًا لمنصات التواصل الاجتماعي عالميًا، بمعدل زمني ساعتين و53 دقيقة، تلتها السعودية في المركز الثاني عشر بنحو ساعتين و50 دقيقة.

واحتلت الإمارات المرتبة الثالثة عشرة بنحو ساعتين و50 دقيقة، أعقبتها ماليزيا في المركز الرابع عشر بواقع ساعتين و49 دقيقة يوميًا.

وجاءت تركيا في المرتبة الخامسة عشرة بقائمة الدول الأكثر استخدامًا لمنصات التواصل الاجتماعي في مختلف دول العالم بمتوسط زمني ساعتين و47 دقيقة يوميًا خلال شهر أكتوبر الحالى.

وظهرت الهند في المرتبة السادسة عشرة بنحو ساعتين و44 دقيقة، تلتها تايلند في المركز السابع عشر بواقع ساعتين و43 دقيقة.

وحلت مصر في المرتبة الثامنة عشرة بقائمة الدول الأكثر استخدامًا لمنصات التواصل الاجتماعي بمعدل ساعتين و34 دقيقة خلال الشهر الحالي.

فيسبوك تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي الأكثر استخدامًا حول العالم

ورصدت «المال» ترتيب مواقع التواصل الاجتماعي الأكثر استخدامًا في مختلف دول العالم خلال شهر أكتوبر الحالي.

بحسب البيانات المعلنة عن مؤسسة «We are social» المتخصصة في أبحاث الإنترنت، اعتلت منصة «فيسبوك» صدارة مواقع التواصل الاجتماعي الأكثر استخدامًا في جميع دول العالم بواقع 2 مليار و934 مليون زائر خلال الشهر الجاري.

واحتلت منصة «يوتيوب» المرتبة الثانية عالميًا بإجمالى نحو 2 مليار و و515 مليون زائر، تبعتها «واتس آب» فى المركز الثالث بواقع 2 مليار مستخدم.

وجاءت «إنستجرام» فى المرتبة الرابعة بمعدل زيارات تصل إلى مليار و386 مليون زائر عالميًا، تلتها «وي شات» فى المركز الخامس بواقع مليار و299 مليون مستخدم.

وحلت منصة «تيك توك» فى المرتبة السادسة بقائمة مواقع التواصل الاجتماعي الأكثر استخدامًا في مختلف دول العالم، بإجمالي مليار زائر خلال الشهر الحالى.

وحصدت منصة «ماسنجر» المرتبة الثامنة مسجلة نحو 976 مليون مستخدم، أعقبتها «تيلجرام» فى المركز التاسع بواقع 700 مليون زائر.

وجاءت منصة «DOUYIN» فى المرتبة العاشرة بقائمة مواقع التواصل الاجتماعى الأكثر استخدامًا في مختلف دول العالم بإجمالي 613 مليون زائر خلال أكتوبر الحالى.