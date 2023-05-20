تقرير: 3.2% زيادة في عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عالميًا أبريل الماضي

كشف التقرير الصادر عن مؤسسة «We are social» المتخصصة في أبحاث الإنترنت، عن زيادة عدد مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى عالميًا خلال شهر أبريل الماضى، بنسبة 3.2% ليصل إلى 4.80 مليار مستخدم، مقارننة بالشهر ذاته من العام السابق.

وقدر متوسط عدد الساعات التى يقضيها المواطنين على استخدام مواقع التوصل الاجتماعي بنحو ساعتين و24 دقيقة يوميًا.

وبحسب تقرير «We are social» الذى حصلت “المال” على نسخة منه، فإن تصدرت منصة «فيسبوك» قائمة مواقع التواصل الاجتماعي الأكثر استخدامًا في مختلف دول العالم خلال أبريل الماضى، بواقع 2 مليار و963 مليون مستخدم.

وجاء موقع “يوتويب” المتخصصة فى عرض ومشاهدة مقاطع الفيديوهات، فى المرتبة الثانية بإجمالى 2 مليار و527 مليون مستخدم، تلتها «واتس أب» و«انستجرام» فى المركز الثالث بواقع 2 مليار زائر لكل منهما.

وحصدت منصة “وي شات” المرتبة الرابعة مسجلة نحو مليار و313 مليون مستخدم، أعقبتها «تيك توك» فى المركز الخامس بنحو مليار و92 مليون.

وتمركزت منصة “ماسنجر – فيسبوك” فى المرتبة السادسة بقائمة مواقع التوصل الاجتماعى الأكثر استخدامًا فى مختلف دول العالم، بإجمالى مليار و36 مليون مستخدم خلال الشهر الماضى.

«الهند» الأولى عالميًا في استخدام «فيسبوك».. و«مصر» فى المركز العاشر

بلغ إجمالى عدد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» نحو 2.96 مليار زائر عالميًا خلال شهر أبريل الماضى.

ورصدت «المال» قائمة الدول الأكثر استخداما لمنصة التواصل الاجتماعى «فيسبوك» فى مختلف دول العالم خلال تلك الفترة؛ إذ تصدرت الهند ترتيب دول العالم بنحو 369.9 مليون ألف زائر، وجاءت «الولايات المتحدة الأمريكية» فى المرتبة الثانية عالميًا فى عدد الزيارات على منصة «فيسبوك» بإجمالى 186.4 مليون مستخدم.

وحلت «أندونيسيا» فى المرتبة الثالثة بنحو 135 مليون و50 ألف زائر، تلتها «البرازيل» فى المركز الرابع بواقع 114 مليون و150ألف مستخدم.

وتمركزت «المكسيك» فى المرتبة الخامسة عالميًا فى الدخول على منصة «فيسبوك» بإجمالى 93 مليون و250 ألف زائر، تلتها «الفلبين» فى المركز السادس بمعدل 91 مليون و850 ألف مستخدم.

وحصدت «فيتنام» المرتبة السابعة بإجمالى 75 مليون و550 ألف زائر، تبعتها «بنجلاديش» فى المركز الثامن بنحو 54 مليون و150 ألف مستخدم.

وحلت «تايلند» فى المرتبة التاسعة بقائمة الدول الأكثر وصولا عبر الاعلانات المتداولة لمنصة التواصل الاجتماعى «Facebook» بإجمالى نحو 51.6 مليون زائر.

واحتلت مصر المرتبة العاشرة عالميًا فى معدل الوصول عبر الإعلانات المتداولة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بإجمالى 47 مليون زائر خلال الشهر الماضى.

عدد مستخدمي «يوتيوب» يصل إلى 2.53 مليار عالميًا

بلغ إجمالي عدد المستخدمين لموقع «يوتيوب» المتخصص لعرض ومشاهدة مقاطع الفيديوهات، إلى 2.53 مليار زائر عالميًا خلال شهر أبريل الماضى.

وبحسب التقرير الصادر عن مؤسسة «We are social»، اعتلت «الهند» قائمة أكثر الدول المستخدمة لمنصة «يوتيوب» بإجمالي 467 مليون زائر خلال الشهر الماضى.

وجاءت «الولايات المتحدة الأمريكية» المرتبة الثانية عالميًا فى عدد الزيارات والدخول على منصة «يوتيوب» بإجمالى 246 مليون مستخدم.

وحلت «البرازيل» في المرتبة الثالثة بنحو 142 مليون زائر، تلتها «أندونيسيا» فى المركز الرابع بواقع 139 مليون مستخدم.

وتمركزت «المكسيك» فى المرتبة الخامسة عالميًا فى الدخول على منصة «يوتيوب» بإجمالي 81.8 مليون زائر، تلتها «اليابان» فى المركز السادس بمعدل 78.4 مليون مستخدم.

وتمركزت «باكستان» فى المرتبة السابعة بإجمالي 71.7 مليون زائر خلال شهر أبريل الماضى، تبعتها «ألمانيا» في المركز الثامن بنحو 70.9 مليون مستخدم.

وحلت «فيتنام» المرتبة التاسعة بقائمة أكثر الدول في أعداد الزيارات والدخول عبر الاعلانات المتداولة لمنصة «يوتيوب» بإجمالى 63 مليون زائر، تبعتها «تركيا» في المركز العاشر بنحو 57.9 مليون مستخدم.

وحصدت «الفلبين» في المرتبة الحادية عشر بإجمالي 57.7 مليون زائر، أعقبتها «المملكة المتحدة» في المركز الثاني عشر بنحو 57.1 مليون مستخدم.

وجاءت «فرنسا» فى المرتبة الثالثة عشر مسجلة نحو 52.1 مليون مستخدم، تبعتها «كوريا الجنوبية»في المركز الرابع عشر بإجمالي 46 مليون زائر.

حصدت مصر المرتبة الخامسة عشر بقائمة أكثر الدول في أعداد الزيارات والدخول عبر الاعلانات المتداولة لمنصة «يوتيوب» بنحو 45.9 مليون زائر خلال أبريل الماضى.

مصر في المركز الـ19 عالميًا فى استخدام «انستجرام» خلال أبريل

حصدت مصر المركز التاسع عشر عالميًا فى استخدام موقع التواصل الاجتماعى «انستجرام» خلال أبريل الماضى، بإجمالى نحو 18.2 مليون مستخدم.

بحسب التقرير الصادر عن مؤسسة «We are social» المتخصصة في أبحاث الإنترنت، بلغ إجمالى عدد المستخدمين لمنصة التواصل الاجتماعي «انستجرام» نحو 1.63 مليار زائر خلال شهر أبريل الماضى.

ورصدت “المال” ترتيب الدول الأكثر استخدام لمنصة «انستجرام»، إذ تصدرت «الهند» قائمة الدول الأكثر دخولاً عبر الاعلانات المتداولة عبر منصة التواصل الاجتماعي «انستجرام» بإجمالى 326 مليون و550 ألف زائر، تبعتها «الولايات المتحدة الأمريكية» في المركز الثاني بنحو 168.6 مليون ألف مستخدم.

وجاءت «البرازيل» فى المرتبة الثالثة مسجلة نحو 132 مليون و550 ألف مستخدم، تلتها «أندونيسيا» في المركز الرابع بواقع 106 ملايين زائر.

وحلت «تركيا» فى المرتبة الخامسة بقائمة الدول الأكثر استخدامًا لموقع التواصل الاجتماعى «انستجرام» بإجمالي 56 مليون و350 ألف زائر، أعقبتها «اليابان» فى المركز السادس بنحو 54 مليون و650 ألف مستخدم.

وتمركزت «المكسيك» فى المرتبة السابعة عالميًا بقائمة أكثر الدول في عدد الزيارات على منصة «انستجرام» بإجمالي 43 مليون و750 ألف زائر.

حصدت «ألمانيا» المرتبة الثامنة بإجمالي 33 مليون و750 ألف مستخدم، تبعتها «المملكة المتحدة» في المركز التاسع بنحو 33 مليون و450 ألف زائر.

وظهرت «إيطاليا» فى المرتبة العاشرة بإجمالي 30 مليون و250 مليون زائر، تبعتها «فرنسا» في المركز الحادي عشر بواقع 29 مليون و50 ألف مستخدم.

وحلت «الأرجنتين» في المرتبة الثانية عشر مسجلة نحو 27.3 مليون زائر ، تبعتها «أسبانيا» فى المركز الثالث عشر بواقع 25.4 مليون مستخدم.

وتمركزت «كوريا الجنوبية» فى المرتبة الرابعة عشر بقائمة الدول الأكثر استخدامًا لموقع التواصل الاجتماعى «انستجرام» بإجمالى 23.4 مليون زائر خلال أبريل الماضى.

تتصدرها «الولايات المتحدة الأمريكية».. 1.09 مليار مستخدم لمنصة «تيك توك» عالميًا

بلغ إجمالى عدد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي «تيك توك» نحو 1.09 مليار مستخدم عالميًا خلال أبريل الماضى.

وتصدرت «الولايات المتحدة الأمريكية» دول العالم في الوصول عبر الاعلانات المتداولة لموقع التواصل الاجتماعي «تيك توك» بإجمالى 116 مليون و496 ألف زائر خلال الشهر الماضى.

وجاءت «أندونيسيا» في المرتبة الثانية عالميًا فى الوصول لاعلانات منصة «تيك توك» بواقع 112 مليون و976.5 ألف مستخدم خلال تلك الفترة.

وجاءت «البرازيل» في المرتبة الثالثة بإجمالي 84 مليون و137.5 ألف زائر، تبعتها «المكسيك» فى المركز الرابع بمعدل وصل إلى 62 مليون و445 ألف مستخدم.

وتمركزت «روسيا» فى المرتبة الخامسة عالميًا بإجمالي 51 مليون و246.5 ألف مستخدم، تبعتها «فيتنام» فى المركز السادس بإجمالي 50 مليون و583.5 ألف زائر.

واحتلت «الفلبين» المرتبة السابعة بقائمة الدول الأكثر فى عدد الزيارات على منصة «تيك توك» بواقع 41 مليون و430.5 ألف مستخدم، تلتها «تايلند» في المركز الثامن بإجمالى 41 مليون و66.5 ألف زائر خلال الشهر الماضى.

وتمركزت «تركيا» فى المرتبة التاسعة عالميًا فى عدد الزيارات على منصة التواصل الاجتماعي «تيك توك» بإجمالى 31 مليون و33.5 ألف مستخدم، تبعتها «السعودية» فى المركز العاشر بنحو 28 مليون و372.5 ألف زائر.

الهند الأكثر استخدامًا لـ«ماسنجر».. و«المسكيك» تقتنص الوصافة عالميًا

كشف التقرير الصادر عن مؤسسة «We are social» المتخصصة في أبحاث الإنترنت، عن وصول عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي «ماسنجر» إلى 1.04 مليار مستخدم في مختلف دول العالم خلال شهر أبريل الماضى.

أعتلت «الهند» صدارة دول العالم في الوصول عبر الإعلانات المتداولة لموقع التواصل الاجتماعي «ماسنجر» بواقع 132 مليون مستخدم خلال الشهر الماضى.

فى المقابل اقتنصت «المسكيك» المرتبة الثانية عالميًا فى استخدام موقع التواصل الاجتماعى «ماسنجر – فيسبوك» خلال أبريل الماضى، مسجلة نحو 62 مليون و250 ألف مستخدم، بينما تراجعت «البرازيل» للمركز الثالث بنحو 61.3 مليون مستخدم.

وحلت «الفلبين» فى المرتبة الرابعة بقائمة الدول الأكثر استخدامًا لمنصة التواصل الاجتماعى «ماسنجر» حول العالم بنحو 60.4 مليون زائر، تلتها «فيتنام» فى المركز الخامس بواقع 57 مليون و650 ألف مستخدم.

وحلت «تايلاند» فى المرتبة السادسة عالميًا في استخدام منصة «ماسنجر» بواقع 38.1 مليون مستخدم خلال الشهر الماضى.

وحصدت مصر المرتبة السابعة عالميًا بقائمة الدول وصولا عبر الإعلانات المتداولة لموقع التواصل الاجتماعي «ماسنجر» بإجمالى 36.8 مليون مستخدم خلال شهر أبريل الماضي.

وحصدت «المملكة المتحدة» فى المرتبة الثامنة عالميًا بإجمالى 28.5 مليون زائر، تبعتها «أندونيسيا» فى المركز التاسع بواقع 28.3 مليون مستخدم.

احتلت «بنجلاديش» فى المرتبة العاشرة بقائمة الدول وصولا لاعلانات مواقع التواصل الاجتماعي «ماسنجر – فيسبوك» بواقع 25 مليون و350 ألف مستخدم خلال أبريل الماضى.