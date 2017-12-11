تقرير: 29% من الإسرائيليين فقراء و13% حاولوا الانتحار

_أكثر من مليون طفل إسرائيلي فقير.. و%9 متسولون ويأكلون من القمامة _الفقر والجوع القضية الأكثر إلحاحا للحكومة الإسرائيلية هذا العام عادل عبد الجواد كشف تقرير أعدته جمعية تعمل على الحد من الفقر في إسرائيل نشره موقع "المصدر" الإسرائيلي تدني نسبة الإسرائيليين الفقراء إلى %29 في عام 2016، وفقا لتقرير

_أكثر من مليون طفل إسرائيلي فقير.. و%9 متسولون ويأكلون من القمامة

_الفقر والجوع القضية الأكثر إلحاحا للحكومة الإسرائيلية هذا العام

عادل عبد الجواد

كشف تقرير أعدته جمعية تعمل على الحد من الفقر في إسرائيل نشره موقع “المصدر” الإسرائيلي تدني نسبة الإسرائيليين الفقراء إلى %29 في عام 2016، وفقا لتقرير خاص حول الفقر نشر صباح اليوم الاثنين، ويظهر من التقرير أيضا أنه كان هناك 1,024,000 طفل فقير، وأشار إلي أن عدد السكان 8 ملايين نسمة العام الماضي.

وذكر التقرير أن %65 من الذين يحتاجون إلى المساعدة لديهم ديون كثيرة،و %54 من الأطفال الذين يتلقون مساعدة ليس لديهم اللوازم المدرسية الأساسية والكتب التعليمية الضرورية، ووفقا للجمعیة، فإن البیانات الواردة في التقریر تختلف عن الواردة بالتقریر الرسمي الذي تنشره للدولة.

وفقا لبيانات الجمعية، فإن %75 من المستطلع آراؤهم أشاروا إلى أن مشكلة الفقر والفجوات الاجتماعية تمثل هذا العام أيضا القضية الأكثر إلحاحا بالنسبة للحكومة الإسرائيلية للتعامل معها بزيادة قدرها %18 مقارنة بالعام الماضي.

واستطلعت الجمعية آراء بعض الإسرائيليين وأشاروا إلى أن مبلغ المعيشة الضروري هو 3000 دولار للأسرة، في حين الذين يعيشون فوق خط الفقر الحد الأدنى لمستوى المعيشة يبلغ 4700 دولار للأسرة.

وأوضحت أن هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي كانت فيها أبعاد الفقر في إسرائيل أعلى بكثير من تلك التي تنشرها سلطات الدولة الرسمية.

ووفقا للبيانات التي نشرتها الجمعية، فإن %9.2 من الذين يتلقون المساعَدة من الجمعيات المختلفة يبحثون عن الطعام في حاويات القمامة أو يتسولون، و %70 تنازلوا عن شراء الأدوية.

وقال %58 من المستطلعة آراؤهم إنهم يخجلون من دعوة أصدقاء أطفالهم لزيارتهم في المنزل بسبب ظروفهم المعيشية المتدنية، بينما أعرب %13 عن محاولتهم الانتحار العام الماضي بسبب أزمات مالية.