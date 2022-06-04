تقرير: 240 مليون جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة الأسبوع الماضي

اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع بالبورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بقيمة 240 مليون جنيه تقريباً، بعد استحواذهم على 37.5% من التداولات.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، وصلت “المال” نسخة منه، أن العرب فضّلوا الشراء بقيمة 36.7 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

وهبطت مؤشرات البورصة بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وسط مبيعات للمستثمرين الأجانب.

وتراجع مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 1.89% ليصل إلى 10007 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.6% إلى 1735 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 0.72% إلى 2608 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 9.5 مليار جنيه خلال تعاملات الشهر، متراجعاً بنحو 1.42% إلى 659.7 مليار جنيه.

يذكر أن مؤشرات السوق قد شهدت أداء متباينا خلال تعاملات جلسة الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، بدفع مبيعات عربية وأجنبية، وحجم تداولات 447 مليون جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.76% عند 10007 نقطة، بينما صعد“EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.54%، ليسجل 1735 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.45% إلى 2608 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 447 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، إذ صعد 58 سهمًا من إجمالي 186 متداولة، بينما هبط 36، وبقي 92 دون تغيير.

يذكر أن مؤشرات البورصة المصرية قد هبطت بشكل جماعي خلال تعاملات شهر مايو المنقضي، وسط مبيعات للمستثمرين الأجانب، وذلك بحسب تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة.

وتراجع مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 8.13% ليصل إلى 10150 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 6.91% إلى 1744 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 8.04% إلى 2621 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 48 مليار جنيه خلال تعاملات الشهر، متراجعاً بنحو 6.89% إلى 665.9 مليار جنيه.