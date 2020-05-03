تقرير: 23.4 مليار دولار حجم سوق حلول الأمن السيبرانى بالشرق الأوسط 2023

توقع تقرير حديث صادر عن مؤسسة “ريسيرش آند ماركتس” لأبحاث السوق، وصول حجم سوق حلول الأمن السيبرانى فى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 23.4 مليار دولار بحلول عام 2023 بنسبة نمو تبلغ 11.9%.

قال مارتن سوذرلاند، مدير عام شركة “آر إس إيه” للحلول الأمنية لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: “تحرص “آر إس إيه” على التعاون مع الشركاء من الفئة البلاتينية كي نتمكن سوية من مساعدة المؤسسات على إدارة المخاطر الرقمية ومواصلة مواكبتها لعمليات التحوّل الرقمي. وبالجمع ما بين الخبرة في هذا المجال وسرعة الوصول إلى الأسواق، سيكون بإمكان كل من “آر إس إيه” و”كوندو بروتيجو” توفير الدعم للعملاء في الشرق الأوسط لتمكينهم من إدارة المخاطر الرقمية، وتسريع عملية التحوّل الرقمي، وسرعة إظهار قيمة الاستثمار في هذه الحلول”.