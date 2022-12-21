تقرير: 22.8% زيادة في تداولات البورصة أول 9 أشهر

أظهر تقرير حديث صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية ارتفاع تداولات البورصة المصرية بواقع 22.8% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

وبلغ إجمالي التداولات خلال الفترة المذكورة 830.337 مليار جنيه، مقارنة بـ 676.027 مليار الفترة المناظرة من العام الماضي.

وتوزعت التداولات بواقع 221.4 مليار جنيه للأسهم المقيدة (تشمل سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة)، مقارنة بـ 248.5 مليار جنيه الفترة المناظرة، و34.17 مليار للأسهم غير المقيدة (خارج المقصورة)، مقارنة بـ 51.88 مليار الفترة المماثلة، و547.7 مليار للسندات، نظير 375.5 مليار الفترة المناظرة، و1.4 مليار ، مقارنة بـ2.5 مليار جنيه الفترة المناظرة.

وفي المقابل ارتفعت تداولات شهر سبتمبر الماضي 0.5%، حيث سجلت 91.900 مليار جنيه، مقارنة بـ 91.465 مليار الشهر المماثل من العام الماضي.