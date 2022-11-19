تقرير: 2.93 مليار مستخدم لـ«فيسبوك» خلال أكتوبر الماضي

بلغ إجمالى عدد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» نحو 2.93 مليار زائر عالميًا خلال شهر أكتوبر الماضى؛ وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن مؤسسة «We are social» المتخصصة في أبحاث الإنترنت.

واحتلت مصر المرتبة العاشرة عالميًا فى معدل الوصول عبر الإعلانات المتداولة عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» بإجمالى 44.8 مليون زائر خلال الشهر الماضى.

ورصدت «المال» قائمة الدول الأكثر استخداما لمنصة التواصل الاجتماعى «فيسبوك» فى مختلف دول العالم خلال تلك الفترة؛ إذ تصدرت الهند ترتيب دول العالم بنحو 327 مليون و650 ألف زائر، وجاءت «الولايات المتحدة الأمريكية» فى المرتبة الثانية عالميًا فى عدد الزيارات على منصة «فيسبوك» بإجمالى 179 مليون و350 ألف مستخدم.

وحلت «أندونيسيا» فى المرتبة الثالثة بنحو 127.1 مليون زائر، تلتها «البرازيل» فى المركز الرابع بواقع 111.9 مليون مستخدم.

وتمركزت «المكسيك» فى المرتبة الخامسة عالميًا فى الدخول على منصة «فيسبوك» بإجمالى 87 مليون و750 ألف زائر، تلتها «الفلبين» فى المركز السادس بمعدل 84.9 مليون مستخدم.

وحصدت «فيتنام» المرتبة السابعة بإجمالى 69 مليون و650 ألف زائر، تبعتها «تايلاند» فى المركز الثامن بنحو 50 مليون و50 ألف مستخدم.

وحلت «بنجلاديش» فى المرتبة التاسعة بقائمة الدول الأكثر وصولا عبر الاعلانات المتداولة لمنصة التواصل الاجتماعى «Facebook» بإجمالى نحو 46.9 مليون زائر، تلتها مصر في المركز العاشر بواقع 44.8 مليون مستخدم خلال الشهر الماضى

عدد مستخدمي منصة «يوتيوب» يصل إلى 2.51 مليار عالميًا

بلغ إجمالي عدد المستخدمين لموقع «يوتيوب» المتخصص لعرض ومشاهدة مقاطع الفيديوهات، إلى 2.51 مليار زائر عالميًا خلال شهر أكتوبر الماضى.

بحسب التقرير الصادر عن مؤسسة «We are social» المتخصصة في أبحاث الإنترنت، توزعت الفئات المستخدمة لموقع «يوتيوب» على النحو التالى، نسبة 54.3% لصالح الفئات الذكورية، مقابل 45.7% للإناث، خلال الفترة المذكورة.

رصدت “المال” قائمة أكثر الدول وصولا عبر الإعلانات المتداولة لمنصة «يوتيوب» في مختلف دول العالم خلال تلك الفترة؛ حيث اعتلت «الهند» قائمة أكثر الدول المستخدمة لمنصة «يوتيوب» بإجمالي 467 مليون زائر

وجاءت «الولايات المتحدة الأمريكية» المرتبة الثانية عالميًا فى عدد الزيارات والدخول على منصة «يوتيوب» بإجمالى 245 مليون مستخدم.

وحلت «أندونيسيا» في المرتبة الثالثة بنحو 139 مليون زائر، تلتها «البرازيل» فى المركز الرابع بواقع 138 مليون مستخدم.

وتمركزت «اليابان» فى المرتبة الخامسة عالميًا فى الدخول على منصة «يوتيوب» بإجمالي 97.2 مليون زائر، تلتها «المكسيك» فى المركز السادس بمعدل 80.2 مليون مستخدم.

وتمركزت «باكستان» فى المرتبة السابعة بإجمالي 71.7 مليون زائر خلال شهر أكتوبر الماضى، تبعتها «ألمانيا» في المركز الثامن بنحو 71 مليون مستخدم.

وحلت «فيتنام» المرتبة التاسعة بقائمة أكثر الدول في أعداد الزيارات والدخول عبر الاعلانات المتداولة لمنصة «يوتيوب» بإجمالى 62.5 مليون زائر، تبعتها «تركيا» في المركز العاشر بنحو 57.5 مليون مستخدم.

وحصدت «المملكة المتحدة» في المرتبة الحادية عشر بإجمالي 57.1 مليون زائر، أعقبتها «الفلبين» في المركز الثاني عشر بنحو 56.5 مليون مستخدم.

وجاءت «فرنسا» فى المرتبة الثالثة عشر مسجلة نحو 52.2 مليون مستخدم، تبعتها «جنوب أفريقيا»في المركز الرابع عشر بإجمالي 46.1 مليون زائر.

حصدت مصر المرتبة الخامسة عشر بقائمة أكثر الدول في أعداد الزيارات والدخول عبر الاعلانات المتداولة لمنصة «يوتيوب» بنحو 45.9 مليون زائر خلال أكتوبر الماضى.

تتصدرها «الهند».. 1.45 مليار مستخدم لمنصة «انستجرام» عالميًا

بلغ إجمالى عدد المستخدمين لمنصة التواصل الاجتماعي «انستجرام» نحو 1.39 مليار زائر خلال شهر أكتوبر الماضى.

بحسب التقرير الصادر عن مؤسسة «We are social» المتخصصة في أبحاث الإنترنت، توزعت الفئات المستخدمة لموقع « انستجرام » على النحو التالى، نسبة 52.2% لصالح الفئات الذكورية، مقابل 47.8% للإناث خلال الفترة المذكورة.

اعتلت «الهند» قائمة الدول الأكثر دخولاً عبر الاعلانات المتداولة عبر منصة التواصل الاجتماعي «انستجرام» بإجمالى 248 مليون و650 ألف زائر، تبعتها «الولايات المتحدة الأمريكية» في المركز الثاني بنحو 147 مليون و450 ألف مستخدم.

وجاءت «البرازيل» فى المرتبة الثالثة مسجلة نحو 117.3 مليون مستخدم، تلتها «أندونيسيا» في المركز الرابع بواقع 93.6 مليون زائر.

وحلت «تركيا» فى المرتبة الخامسة بقائمة الدول الأكثر استخدامًا لموقع التواصل الاجتماعى «انستجرام» بإجمالي 51 مليون و850 ألف زائر، أعقبتها «اليابان» فى المركز السادس بنحو 46.8 مليون مستخدم.

وتمركزت «المكسيك» فى المرتبة السابعة عالميًا بقائمة أكثر الدول في عدد الزيارات على منصة «انستجرام» بإجمالي 38 مليون زائر.

حصدت «المملكة المتحدة» المرتبة الثامنة بإجمالي 29.8 مليون مستخدم، تبعتها «ألمانيا» في المركز التاسع بنحو 28.2 مليون زائر.

وظهرت «إيطاليا» فى المرتبة العاشرة بإجمالي 27 مليون زائر، تبعتها «فرنسا» في المركز الحادي عشر بواقع 24.8 مليون مستخدم.

وحلت «الأرجنتين» في المرتبة الثانية عشر مسجلة نحو 24 مليون و250 ألف زائر ، تبعتها «أسبانيا» فى المركز الثالث عشر بواقع 22 مليون و650 ألف مستخدم.

وتمركزت «كوريا الجنوبية» فى المرتبة الرابعة عشر بقائمة الدول الأكثر استخدامًا لموقع التواصل الاجتماعى «انستجرام» بإجمالى 20 مليون زائر خلال أكتوبر الماضى.