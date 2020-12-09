اقتصاد وأسواق

تقرير: 2.9 مليار جنيه ضرائب ورسوم محصلة بجمارك الدخيلة والسخنة في نوفمبر

عن واردات وصادرات تتضمن سلعا استراتيجية
منى عبدالباري 1:22 م, الأربعاء, 9 ديسمبر 20 1:22 م, الأربعاء, 9 ديسمبر 20

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تلقى الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك «الدخيلة» و«السخنة»، خلال شهر نوفمبر الماضي بلغت نحو 2.969 مليار جنيه.

واردات وصادرات تتضمن سلع استراتيجية

وأوضح التقرير المُعلن اليوم إنه تم الإفراج عن مشمول 12157 شهادة جمركية وارد نهائي بجمارك «الدخيلة» و«السخنة»، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، وقطع غيار السيارات، وإكسسوار التليفون المحمول»، خلال شهر نوفمبر الماضي.

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وأضاف التقرير أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك «الدخيلة» و«السخنة»، بلغت 667.496 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالي 2.290 مليار جنيه.

وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك «الدخيلة» و«السخنة»، قامت بتصدير مشمول 4032 بيانًا جمركيًا خلال شهر نوفمبر الماضي، معظم أصنافها من: «الألومنيوم، والزنك، والرخام، والمنسوجات، والرمال، والفوسفات، والفايبر جلاس، والمواد الغذائية»، بقيمة إجمالية بلغت 3.241 مليار جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 11.646 مليون جنيه.

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بقلم منى عبدالباري

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