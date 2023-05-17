تقرير: 2.9% زيادة في عدد مستخدمي الإنترنت عالميا خلال أبريل الماضى

أظهر التقرير، الصادر عن مؤسسة «We are social» المتخصصة فى أبحاث الإنترنت، زيادة عدد مستخدمي الإنترنت عالميًّا بنسبة 2.9% ليصل إلى 5.18 مليار مستخدم خلال أبريل الماضى، مقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق.

ويعتمد التقرير على متوسط عدد الساعات التي يقضيها المستخدمون على شبكات الإنترنت بشكل يومي؛ وذلك من الفئات التى تتراوح بين 16 إلى 64 عامًا.

وارتفع عدد مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بنسبة 3.2% ليصل إلى 4.80 مليار زائر عالميًّا خلال الشهر الماضى.

ووفق التقرير، قفز عدد سكان العالم بنسبة 0.9% ليسجل نحو 8.03 مليار نسمة خلال أبريل الماضى، مقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق.

6 ساعات و35 دقيقة مدة قضاء المستخدمين على شبكة الإنترنت يوميًّا

وكشف التقرير، الصادر عن مؤسسة «We are social»، المتخصصة فى أبحاث الإنترنت، الذي اطلعت “المال” على نسخة منه، زيادة متوسط عدد الساعات التى يقضيها المستخدمون على شبكات الإنترنت فى مختلف دول العالم، لتصل إلى 6 ساعات و35 دقيقة يوميًّا خلال أبريل الماضى.

وسجلت المدة الزمنية التي يستغرقها المواطنون على منصات التواصل الاجتماعى نحو ساعتين و24 دقيقة يوميًّا.

في حين قدّر عدد الساعات التى يقضيها المستخدمون أمام شاشات التليفزيون بنحو 3 ساعات و12 دقيقة يوميًّا.

ووصل متوسط المدة الزمنية التى يستغرقها المواطنون في سماع الموسيقي إلى ساعة و28 دقيقة يوميًّا خلال الفترة المذكورة.

وبلغت المدة الزمنية التى يقضيها المستخدمون فى الألعاب الترفيهية عبر شبكات الإنترنت، نحو ساعة و5 دقائق يوميًّا خلال الشهر الماضى.

جنوب أفريقيا أكثر الدول استخدامًا لشبكات الإنترنت عالميًا

تصدرت جنوب أفريقيا قائمة الدول الأكثر استخدامًا لشبكات الإنترنت في مختلف دول العالم، بمعدل زمني 9 ساعات و27 دقيقة يوميًّا خلال أبريل الماضى.

ويُذكر أن ذلك التقرير يرصد متوسط عدد الساعات التي يقضيها المستخدمون على شبكات الإنترنت بشكل يومي؛ وذلك من الفئات التى تتراوح بين 16 إلى 64 عامًا.

وجاءت البرازيل في المرتبة الثانية بقائمة الدول الأكثر استخدامًا لشبكات الإنترنت بمتوسط 9 ساعات و15 دقيقة، تلتها الفلبين في المركز الثالث بواقع 9 ساعات و7 دقائق.

وحصدت كولومبيا المرتبة الرابعة بمعدل زمني 8 ساعات و50 دقيقة واحدة، تلتها الأرجنتين بنحو 8 ساعات و44 دقيقة.

واقتنصت شيلي المرتبة السادسة بمتوسط 8 ساعات و39 دقيقة، أعقبتها ماليزيا فى المركز السابعة بواقع 8 ساعات و19 دقيقة.

وتمركزت تايلند في المرتبة الثامنة بمعدل زمني 8 ساعات و8 دقائق، تلتها روسيا بمتوسط 8 ساعات و6 دقائق.

وجاءت مصر والإمارات في المرتبة العاشرة بمتوسط زمني 7 ساعات و50 دقيقة يوميًّا لكل منهما.

وحصدت المكسيك المرتبة الحادية عشر بقائمة الدول الأكثر استخداما لشبكات الإنترنت عالميًّا بمعدل زمني 7 ساعات و47 دقيقة يوميًّا خلال أبريل الماضى.

«الإمارات» الأسرع عالميًّا فى خدمات الإنترنت عبر المحمول.. ومصر في المركز الـ43

تصدرت الإمارات دول العالم في خدمات سرعات إنترنت عبر المحمول، خلال أبريل الماضى، بسرعة 179.61 ميجابت فى الثانية الواحدة.

وبحث التقرير الصادر عن مؤسسة “we are social” المتخصصة في أبحاث الإنترنت، جاءت جنوب كوريا فى المرتبة الثانية فى قطاع خدمات سرعات إنترنت الموبايل بسرعة 138.46 ميجابت/ث، تبعتها النرويج فى المركز الثالث بمعدل 131.23 ميجا بت/ ث.

وحلّت الدنمارك المرتبة الرابعة في قائمة الدول المقدمة لخدمات سرعات خدمات إنترنت المحمول عالميًّا بسرعة 123.66 ميجا بت، تلتها الصين بمعدل 116.70 ميجابت/ ث.

وحصدت هولندا المرتبة السادسة عالميًّا فى تقديم خدمات سرعات إنترنت الهواتف المحمولة بسرعة 114.28 ميجابت/ ث.

واحتلت السعودية المرتبة السابعة فى قائمة الدول المقدمة لخدمات إنترنت الموبايل عالميًّا بسرعة 101.88 ميجابت/ ث، تبعتها السويد فى المركز الثامن بمعدل 89.023 ميجابت/ ث.

وتمركزت استراليا فى المرتبة التاسعة عالميًّا فى قطاع خدمات سرعات إنترنت الهواتف المحمولة، بسرعة 86.21 ميجابت/ ث، تلتها كندا فى المركز العاشر بسرعة 84.91 ميجابت.

وبحسب التقرير الصادر عن مؤسسة “we are social” المتخصصة في أبحاث الإنترنت، احتلت مصر المرتبة الثالثة والأربعين عالميًّا في تقديم خدمات سرعات إنترنت المحمول، بسرعة 22.93 ميجابت فى الثانية الواحدة خلال أبريل الماضى.

ويُذكر أن المتوسط العالمي لخدمات سرعات الإنترنت عبر أجهزة هواتف المحمول، يبلغ نحو 39.77 ميجابت/ ث.

سنغافورة الأسرع لخدمات الإنترنت الأرضي عالميًا

اعتلت سنغافورة صدارة العالم في سرعات خدمات الإنترنت الأرضي بنحو 237.15 ميجابت فى الثانية الواحدة خلال الشهر الماضى.

وجاءت الصين فى المرتبة الثانية بقائمة الدول الأسرع في خدمات الإنترنت الأرضي عالميًا بسرعة 226.77 ميجابت/ ث، تبعتها شيلي فى المركز الثالث، بمعدل 224.44 ميجابت/ ث.

وحلّت الإمارات فى المرتبة الرابعة عالميًّا فى خدمات سرعات الإنترنت الأرضي بمعدل 219.47 ميجابت/ث، تلتها تايلند فى المركز الخامس بمعدل 203.28 ميجابت/ ث.

واقتنصت الدنمارك المرتبة السادسة عالميًّا بقائمة الدول المقدمة لخدمات الإنترنت الأرضى بسرعة 200.62 ميجابت/ ث، خلال أبريل الماضى.

وظهرت هونج كونج فى المرتبة السابعة بقائمة الدول الأسرع في خدمات الإنترنت الأرضي عالميًّا بسرعة 198.53 ميجابت/ ث، أعقبتها الولايات المتحدة الأمريكية فى المركز الثامن، بمعدل 198.17 ميجابت/ ث.

وتمركزت أسبانيا فى المرتبة التاسعة عالميًّا فى قطاع خدمات الإنترنت الأرضي بسرعة 180.30 ميجابت/ ث، تلتها رومانيا فى المركز العاشر بسرعة 175.08 ميجابت.

وبحسب تقرير «we are social»، احتلت مصر المرتبة الثانية والأربعين عالميًّا في سرعات خدمات الإنترنت الأرضي، بسرعة 45.46 ميجابت/ ث خلال أبريل الماضى.