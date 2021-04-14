تقرير: 2.7 مليار جنيه رسوم وضرائب بجمارك الدخيلة ودمياط مارس الماضي

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، خلال شهر مارس الماضي بلغت نحو 2.7 مليار جنيه.

عن صادرات وواردات سلع استراتيجية وعامة

وأشار التقرير إلى أنه تم الإفراج عن مشمول 11488 شهادة جمركية واردة بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والأرز، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، والأعلاف، وقطع غيار موتوسيكلات، وسيارات»، خلال شهر مارس الماضي.

أضاف التقرير أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، بلغت 451.39 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالي 2.502 مليار جنيه.

أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، قامت بتصدير مشمول 4627 بيانًا جمركيًا خلال شهر مارس الماضي، معظم أصنافها من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «الألومنيوم، والمواد الغذائية، والإستانلس، والرخام، ورمل، وخردة حديد»، بقيمة إجمالية بلغت 6.2 مليارات، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 7.13 مليون جنيه.

