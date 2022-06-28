تقرير: 2.5 مليار جنيه ضرائب ورسومًا محصلة بجمارك الدخيلة ودمياط مايو الماضي

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا من الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، أشار إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، خلال مايو الماضى بلغت 2.525 مليار جنيه.

عن واردات وصادرات من أصناف متعددة وسلع استراتيجية

وأشار التقرير إلى أنه تم الإفراج خلال مايو الماضى عن مشمول 9247 شهادة جمركية واردة بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والأرز، والسكر، والبقوليات، والذرة، والتفاح، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط والمصنوعات النسحية، والأعلاف، وقطع غيار السيارات، والموتوسيكلات».

وأضاف التقرير، أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، بلغت 319.743 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات 1.695 مليار جنيه.

وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، قامت بتصدير مشمول 3919 بيانًا جمركيًا خلال مايو الماضي، معظم أصنافها من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «الألومنيوم، والمواد الغذائية، والإستانلس، والرخام، والرمل»، بقيمة إجمالية بلغت 13.185 مليار جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 13.531 مليون جنيه.