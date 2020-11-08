اتصالات وتكنولوجيا

تقرير: 2 مليار مستخدم لـ«واتس أب» عالميًا خلال أكتوبر

33% من الفئات العمرية تزيد عن 13 عامًا
أحمد عوض 11:45 م, الأحد, 8 نوفمبر 20 11:45 م, الأحد, 8 نوفمبر 20

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بلغ إجمالي عدد المستخدمين لمنصة التواصل الاجتماعي «واتس أب» نحو 2 مليار زائر عالميًا خلال شهر أكتوبر الماضى.

وأظهر تقرير «we are social» الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «Hootsuite»، وصول عدد مستخدمي منصة “واتس أب” في الأعمال الوظيفية ما يقرب من 50 مليون مستخدم، خلال تلك الفترة

وأشار التقرير إلى أن إجمالى عدد المستخدمين لموقع التواصل الاجتماعي “واتس اب” من الفئات العمرية الأعلى من 13 عامًا، تصل إلى 33%، من من إجمالى الزائرين.

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وتوزعت الفئات المستخدمة لمنصة “واتس أب” على النحو التالى، نسبة 55% لصالح الفئات الذكورية، مقابل 46% للإناث، خلال الفترة المذكورة.

وبحسب التقرير «we are social»، احتلت منصة “WhatsApp” فى المرتبة الثالثة بقائمة أكثر مواقع التواصل الاجتماعي المستخدمة عالميًا خلال شهر أكتوبر الماضى.

وارتفع عدد مستخدمي منصات “السوشيال ميديا” بمختلف أنواعها، بنسبة 10.5% ليصل إلى 3.96 مليار نسمة عالميًا، خلال تلك الفترة.

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وبلغ المعدل الزمني التي يستغرقه المواطنون على مواقع التواصل الاجتماعى عالميًا ساعتين و22 دقيقة يوميًا، خلال الشهر الماضى.

وتصدرت “الفلبين” قائمة الدول الأكثر استخدامًا لمنصات مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها بمعدل زمني 3 ساعات و50 دقيقة يوميًا فى الشهر الماضي.

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بقلم أحمد عوض

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