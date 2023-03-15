تقرير: 19% نسبة كفاية رأس المال في البنوك بنهاية ديسمبر الماضي

أظهر تقرير مؤشر السلامة المالية للبنوك، بخلاف البنك المركزي المصري، وصول نسبة كفاية رأس المال إلى 19% بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 20.5% بنهاية سبتمبر 2022.

وسجلت الشريحة الأولى من رأس المال إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر 15.6% بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 16.7% بنهاية سبتمبر 2022.

وبلغت نسبة رأس المال الأساسي المستثمر إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر 11.1% بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 11.6% بنهاية سبتمبر 2022.

وسجلت الرافعة المالية 6.5% بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 6.7% بنهاية سبتمبر 2022، وذلك حسب بيانات «

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