تقرير: 15% زيادة في صادرات البطاطس

كشف تقرير صادر عن الإدارة المركزية للحجر الزراعي، التابعة لوزارة الزراعة، أن إجمالي الصادرات الزراعية من البطاطس سجلت حتى الآن 626 ألفا و418 طن، مقابل 546 ألفا و76 طنًا، بزيادة 15%، تمثل 80 ألف طن.

وأشار التقرير إلى تباين صادرات البطاطس خلال الموسم الجاري 2021-2022 نتيجة الحرب الروسية – الأوكرانية، مقارنة مع سابقه، بعدما قفزت الكميات لدول الاتحاد الأوروبي ودول الخليج وانخفضت لروسيا وذلك حتي منتصف الشهر الحالي .

وأشار التقرير إلى أن حجم الصادرات الزراعية من البطاطس لدول الاتحاد الأوروبي سجلت 204 آلاف و400 طن، مقابل 178 ألفا و758 طنًا، بارتفاع 15%، خاصة مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في البحر الأسود وشرق البلقان، ما أدى لتعطل الشحنات الروسية لأوروبا .

وينطلق موسم تصدير البطاطس في الفترة من أغسطس إلى سبتمبر من العام التالي، وتتربع البطاطس كأبرز ثاني محصول تصديري بعد الموالح، بكميات تتجاوز 650 ألف طن سنويًا.

وأوضح التقرير أن صادرات البطاطس لدول الخليج سجلت 216 ألف طن خلال الموسم الحالي، مقابل 136 ألف طن في الموسم الماضي، بزيادة بنسبة تقارب من 60% بعد تعطل شحنات أوروبية نتيجة الحرب الروسية .

وكشف التقرير أن حجم الصادرات الزراعية من البطاطس لدول اجنبية أخري سجلت 13 ألف طن مقابل 15 الفا خلال الموسم الماضي .

وأضاف أن حجم الصادرات من البطاطس لدولة روسيا سجل 192 ألف طن تقريبًا مقابل 216 ألفًا في الموسم الماضي، بتراجع 11% تقريبا .

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الصادرات الزراعية من البطاطس سجلت حتى الآن 626 ألفا و418 طن مقابل 546 ألفا و76 طنًا، بزيادة 15% تمثل 80 ألف طن .

وأكد محمد فرج، عضو جمعية منتجي البطاطس أن الموسم التصديري الجاري شهد ارتفاعا في الإقبال على شحن وتصدير البطاطس الصيفية، خصوصًا لدول اليورو ودول منطقة الخليج العربي، بعد تفاقم الحرب في البحر الأسود، وتعطل صادرات روسيا .

وأفاد فرج بأن سبب الإقبال على صادرات البطاطس حاليًا جودتها العالية، لأنها زرعت بتقاوي أوروبية في يناير الماضي وليست كسرا محليا، كما يتم في العروات الأخري مثل العروة الشتوية.

وأكد تقرير سابق عن جمعية منتجى البطاطس أن تكلفة فدان البطاطس من الزراعة حتى الحصاد والتخزين بعد الجمع تبلغ 65 ألفًا و500 جنيه خلال الفترة الحالية، تُمثل الإيجار والحرث والتقاوي والأسمدة وغيرها .

وكانت وزارة الزراعة، ممثلة فى جمعية منتجى البطاطس، استهدفت وصول مساحة البطاطس إلى 375 ألف فدان العام المقبل، بتراجع بنسبة 30% مقارنة مع العام الحالى.

وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير فى تقرير صادر عن وزارة الزراعة أن صادرات مصر من الحاصلات الزراعية في 2021، بلغت 5.6 مليون طن بنهاية العام الماضي، مقابل 5.2 مليون خلال العام الماضى، بنمو 5.7 %.