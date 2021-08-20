تقرير: 1.39 مليار مستخدم لـ«انستجرام» عالميًا خلال يوليو الماضى

بلغ إجمالى عدد مستخدمي موقع التواصل الأجتماعي «انستجرام» نحو 1.39 مليار مستخدم عالميًا خلال شهر يوليو الماضى، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن تقرير مؤسسة الأبحاث التسويقية «we are social» التابعة لـ«Hootsuite».

توزعت الفئات المستخدمة لموقع « انستجرام» على النحو التالى، نسبة 48.6% لصالح الفئات الذكورية، مقابل 51.4% للإناث، خلال الفترة المذكورة.

تصدرت «الهند» قائمة الدول الأكثر وصولا لاعلانات منصة التواصل الاجتماعي «انستجرام» بإجمالى 180 مليون زائر، تبعتها «الولايات المتحدة الأمريكية» في المركز الثاني بنحو 170 مليون.

وجاءت «البرازيل» فى المرتبةالثالثة مسجلة نحو 110 مليون مستخدم، تلتها «أندونيسيا» في المركز الرابع بواقع 93 مليون زائر.

وحلت «روسيا» في المرتبة الخامسة عالميًا بمعدل 61 مليون زائر، أعقبتها «تركيا» فى المركز السادس بنحو 50 مليون مستخدم.

وتمركزت «اليابان» فى المرتبة السابعة عالميًا بقائمة أكثر الدول في أعداد الزيارات على منصة «انستجرام» بإجمالي 48 مليون زائر.

حصدت «المكسيك» المرتبة الثامنة بإجمالي 37 مليون مستخدم، تبعتها «المملكة المتحدة» في المركز التاسع بنحو 29 مليون زائر.

وظهرت «ألمانيا» فى المرتبة العاشرة بإجمالي 27 مليون زائر خلال شهر يوليو الماضي، تبعتها «ايطاليا» في المركز الحادي عشر بواقع 25 مليون مستخدم.

وحلت «فرنسا» في المرتبة الثانية عشر مسجلة نحو 24 مليون زائر ، تبعتها «الارجنتين» فى المركز الثالث عشر بواقع 22 مليون مستخدم.

وتمركزت «أسبانيا» فى المرتبة الرابعة عشر بإجمالى 21 مليون زائر خلال يوليو الماضى.

واحتلت «كوريا الجنوبية» المرتبة الخامسة عشر بإجمالي 20 مليون زائر، تبعتها «تايلاند» في المركز السادس عشر بواقع 19 مليون مستخدم.

حصدت كل من «كندا» و«كولومبيا» و«الفببين» المرتبة السابعة عشر والثامنة عشر والتاسعة عشر – على التوالى- بقائمة الدول الأكثر وصولا لاعلانات موقع التواصل الأجتماعي «انستجرام» بإجمالي 18 مليون زائر خلال الشهر الماضى.

في حين، جاءت مصر المرتبة في العشرين عالميًا بإجمالي 16 مليون مستخدم، خلال تلك الفترة.

ترتيب الدول الأكثر استخداما لمنصة «فيسبوك»

اعتلت “الهند” صدارة الدول الأكثر وصولا لاعلانات فيسبوك بإجمالي 340 مليون زائر، تبعتها «الولايات المتحدة الأمريكية» فى المرز الثاني بنحو 200 مليون مستخدم.

وجاءت «إندونيسيا» فى المرتبة الثالثة بمعدل 140 مليون زائر، تلتها «البرازيل» فى المركز الرابع بواقع 130 مليون مستخدم.

وتمركزت «المكسيك» فى المرتبة الخامسة عالميًا بإجمالى 98 مليون زائر، تلتها «الفلبين» فى المركز السادس بمعدل 88 مليون مستخدم.

حصدت «فيتنام» المرتبة السابعة عالميًا مسجلة نحو 71 مليون زائر، تلتها «تايلاند» فى المركز الثامن بنحو 54 مليون مستخدم.

وحلت «بنجلاديش» فى المرتبة العاشرة عالميا بإجمالى 46 مليون زائر خلال يوليو الماضى.

تقرير: 1.3 مليار مستخدم لتطبيق «ماسنجر» عالميًا خلال يوليو الماضى

بلغ إجمالي عدد مستخدمي تطبيق «ماسنجر» نحو 1.3 مليار مستخدم في مختلف دول العالم خلال شهر يوليو الماضى.

رصدت “المال” قائمة الدول الأكثر وصولًا لاعلانات تطبيق «ماسنجر» خلال تلك الفترة؛ وفقًا إلى التقرير الصادر عن مؤسسة الابحاث التسويقية «we are social» التابعة لـ «Hootsuite».

اعتلت «الهند» صدارة دول العالم فى الوصول لاعلانات تطبيق «ماسنجر» بواقع 140 مليون مستخدم، تبعتها «البرازيل» فى المركز الثاني بإجمالى 73 مليون مستخدم.

وحصدت «المكسيك» المرتبة الثالثة بنحو 69 مليون مستخدم، تلتها «فيتنام» فى المركز الرابع بإجمالي 56 مليون زائر، ثم «الفلبين» فى المركز الخامس بواقع 50 مليون مستخدم.

وحلت «تايلند» فى المرتبة السادسة عالميًا «ماسنجر» بواقع 39 مليون مستخدم خلال يوليو الماضى.

وحصدت «أندونيسيا» فى المرتبة الثامنة عالميًا بإجمالى 31 مليون زائر، تبعتها «بنجلاديش» فى المركز التاسع بواقع 30 مليون مستخدم.

احتلت «المملكة المتحدة» فى المرتبة العاشرة عالميًا بإجمالي 29 مليون مستخدم خلال يوليو الماضى.

عدد مستخدمي «يوتيوب» يصل إلى 2.29 مليار زائر عالميًا

كشف التقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «we are social» التابعة ل«Hootsuite»، عن وصول عدد مستخدمي موقع «يوتيوب» المتخصص لعرض ومشاهدة مقاطع الفيديوهات، إلى 2.29 مليار زائر عالميًا خلال شهر يوليو الماضى.

وتوزعت الفئات المستخدمة لموقع «يوتيوب» على النحو التالى، نسبة 54.2% لصالح الفئات الذكورية، مقابل 45.8% للإناث، خلال الفترة المذكورة.

اعتلت «الهند» قائمة دول العالم في الوصول لاعلانات منصة «يوتيوب» بإجمالي 448 مليون زائر

وجاءت «الولايات المتحدة الأمريكية» المرتبة الثانية عالميًا بإجمالى 240 مليون مستخدم.

وحلت «البرازيل» في المرتبة الثالثة بنحو 127 مليون زائر، تلتها «أندونيسيا» فى المركز الرابع بواقع 107 مليون مستخدم.

وتمركزت «روسيا» فى المرتبة الخامسة عالميًا فى الدخول على منصة «يوتيوب» بإجمالي 99 مليون زائر، تلتها «اليابان» فى المركز السادس بمعدل 93.8 مليون مستخدم.

وتمركزت «المكسيك» فى المرتبة السابعة بإجمالي 74.1 مليون زائر خلال شهر أبريل الماضى، تبعتها «ألمانيا» في المركز الثامن بنحو 66 مليون مستخدم.

وحلت «فيتنام» المرتبة التاسعة عالميا بإجمالى 55.7 مليون زائر، تبعتها «الفلبين» في المركز العاشر بنحو 54.2 مليون مستخدم.

وحصدت «المملكة المتحدة» في المرتبة الحادية عشر بإجمالي 53 مليون زائر، أعقبتها «تركيا» في المركز الثاني عشر بنحو 50.6 مليون مستخدم.

وجاءت «فرنسا» فى المرتبة الثالثة عشر مسجلة نحو 49.6 مليون مستخدم، تبعتها «جنوب أفريقيا» في المركز الرابع عشر بإجمالي 43.1 مليون زائر.

احتلت مصر المرتبة الخامسة عشر بقائمة الدول وصولا لاعلانات منصة «يوتيوب» المتخصص لعرض ومشاهدة مقاطع الفيديوهات، بإجمالي 40.5 مليون زائر خلال شهر يوليو الماضي.

منصة «سناب شات» تسجل 513.9 مليون مستخدم خلال يوليو الماضى

وصل عدد مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي «سناب شات» في مختلف دول العالم إلى 513.9 مليون زائر خلال شهر يوليو الماضى.

تصدرت «الولايات المتحدة الأمريكية» قائمة الدول الأكثر وصولا لاعلانات موقع التواصل الاجتماعى «سناب شات» عالميًا بإجمالى 105 مليون و250 ألف مستخدم، خلال تلك الفترة.

وجاءت «الهند» في المرتبة الثانية مسجلة نحو 99.8 مليون زائر، تلتها «فرنسا» فى المركز الثالث بواقع 23.4 مليون زائر.

وحلت «المملكة المتحدة» فى المرتبة الرابعة عالميا بإجمالي 19.8 مليون مستخدم، خلال تلك الفترة.

وتمركزت «السعودية» فى المرتبة الخامسة عالميًا بمعدل وصل إلى 19.1 مليون زائر، تلتها «المكسيك» فى المركز السادس بواقع 17 مليون و650 ألف مستخدم.

وظهرت «باكستان» فى المرتبة السابعة عالميا بواقع 14.8 مليون زائر.

وحلت «ألمانيا» فى المرتبة الثامنة عالميًا بإجمالي 14 مليون و450 ألف زائر، تلتها «العراق» فى المركز التاسع بنحو 12 مليون و150 ألف مستخدم.

حصدت مصر المرتبة العاشرة عالميًا بإجمالي 12 مليون و50 ألف زائر خلال شهر يوليو الماضى.

وجاءت «الفلبين» فى المرتبة الحادية عشر بقائمة الدول الأكثر استخدامًا لمنصة التواصل الاجتماعي «سناب شات» بإجمالى 11 مليون و750 ألف زائر خلال يوليو الماضي.