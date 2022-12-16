تقرير: 1.3 مليار جنيه مبيعات الأجانب في الأسهم المصرية خلال أسبوع

اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب إلى البيع في البورصة المصرية خلال تعاملات الاسبوع المنقضي، الذي انتهت تداولاته امس الخميس.

وكشف تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، أن الأجانب سجلوا صافي مبيعات بقيمة 1.3 مليار جنيه، خلال الأسبوع، بعد ان استحوذوا على 8.5% من التنفيذات.

وذكر التقرير أن العرب سجلوا صافي بيع بقيمة 60.6 مليون جنيه بنسبة استحواذ 10.8%، بينما لم يشر التقرير إلى قيم تعاملات المستثمرين المصريين وأشار إلى اقتناصهم 80.7% من التنفيذات.

وسجلت مؤشرات البورصة، ارتفاعات جماعية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، الذي انتهت تداولاته الخميس، وسط دعم مشتريات للمستثمرين المصريين.

وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي، على مدار الأسبوع الماضي، بنسبة 2.04% ليصل إلى 15141 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 4.97% إلى 2864 نقطة، و“ egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 4.84% إلى 4214 نقطة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة حوالي 22 مليار جنيه، خلال الأسبوع، ليصل إلى مستوى 973.5 مليار جنيه.

وأنهت البورصة، تعاملات جلسة امس الخميس، اخر جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات أجنبية.

وتراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.54% والمؤشر السبعيني 0.65%، والاوسع نطاقا بنسبة 0.78% .