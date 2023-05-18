تقرير يرصد موقف المشروعات بموانئ الهيئة الاقتصادية لقناة السويس الشمالية

كشف تقرير صادر عن قطاع النقل البحري، الموقف التنفيذي لمشروعات عددا من الموانئ المصرية، خاصة الواقعة شمال قناة السويس، والتي تضم العريش، وشرق، وغرب بورسعيد.

وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من إنشاء وتطوير المرحلة الأولى من رصيف عباس بطول 370م وعمق تصميمي 17 م وذلك بالتكريك لعمق 14م بهدف استقبال سفن الصب السائل لمشروع محطة الصب السائل الشركة نيو هوريزون تانك ترمينال وسفن البضائع العامة بحمولات تصل إلى 40 ألف طن وغاطس حتى 13,2 متر.

كما تم تنفيذ أعمال مشروع شبكتي الصرف الصحي وصرف المطر بنسبة 100% للميناء بالكامل، كما أنه جاري الانتهاء من تنفيذ باقي الأعمال الأساسية والبدء في تنفيذ الأعمال المستجدة اللازمة لإنهاء الأعمال وتشغيل الشبكة، بالإضافة الى تنفيذ أعمال شبكة حريق جديدة بطول مسارات كم وخزان مياه أرضي وغرفة مضخات حريق للميناء بالكامل بنسبة تنفيذ 65%، إضافة إلى توريد أجهزة ومعدات الإطفاء لوحدة الحماية المدنية بالميناء بما يمكنها من تعزيز إمكانياتها لتأمين الميناء ضد الحريق.

وأشار التقرير، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال عقد اتفاق وملحق عقد الاتفاق بمشروع البنية التحتية المعلوماتية بنسبة 100% وملحق ثان العقد بنسبة 80%، وملحق ثالث للعقد بنسبة 25%، وجار استكمال تنفيذ الأعمال لتحقيق الربط بالمجتمع المينائي لتنفيذ منظومة النافذة الواحدة لتسهيل التجارة وتقليل وقت بقاء البضائع بالميناء وزيادة معدل تردد السفن بالميناء وتمهيداً لتنفيذ المنظومات الإلكترونية المتكاملة اللازمة لإدارة الميناء إلكترونيا.

كما شهد ميناء غرب بورسعيد الانتهاء من توريد أجهزة الكشف أسفل السيارات لتأمين بوابات الدخول ضد خطر المفرقعات، فيما تم بدء تنفيذ أعمال انشاء غرف التحكم لتركيب الأجهزة.

كما تم الانتهاء من انشاء سور جديد مماثل لسور الميناء بطول 276 مترا طوليا وتعلية ورفع كفاءة عدد 5 أبراج مراقبة وحراسة وإنشاء برج بدلاً من المتهالك لتأمين المرفق المينائي التابع للميناء بالمنطقة الأمنية بضائع عامة حاويات) تنفيذاً للخطة الأمنية للميناء المعدة وفقاً للقوانين والقرارات الوزارية السارية ومتطلبات المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ISPS CODE.

كما تم انتهاء شركة نيوهوريزون تانك ترمينال من تنفيذ المرحلة الأولي لمحطة الصب السائل (بتروكيماويات) حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال للمرحلة 100% وبلغت نسبة تنفيذ المرحلة الثانية 61%، وتم تشغيل المرحلة الأولي حيث تم استقبال عدد 4 سفن وتم تفريغ 16140طنا مما سيزيد من مؤشرات الأداء المحققة من عدد السفن والتداول والتخزين للمواد البتروكيماوية وتعظيم الإيرادات بالميناء.

كما تم الانتهاء من رفع كفاءة وتطوير وإعادة تخطيط عدد 4 ساحات لمحطة الحاويات تشمل ساحة المواد الخطرة وتجهيزها بمنظومة الإطفاء التلقائي والإنذار الآلي طبقاً للكود المصري وأخذ موافقة التشغيل من إدارة الحماية المدنية مع الاستمرار في تنفيذ أعمال رفع الكفاءة والتطوير وإعادة التخطيط لعدد (2) ساحة المتبقية للمحطة.

وأشار التقرير إلى انه تم الاتفاق على استمرار منح مجموعة GM-CMA حافز بنسبة 20% من رسوم (الميناء – الرسو – الإرشاد) على فترات كل 6 شهور حيث تم الاحتفاظ بالخدمات الملاحية للخط الملاحي بالميناء، وزيادة عدد سفن الخط ليصل إلى نسبة 34% من إجمالي عدد سفن الحاويات المترددة على الميناء، وكذا زيادة عدد الحاويات المتداولة للمجموعة لتصل إلى نسبة 36% من إجمالي حجم تداول الحاويات الواردة على الميناء، محققة بذلك زيادة في الإيرادات المحققة من سفن المجموعة تصل إلى نسبة 36% من إجمالي الإيرادات المحققة من سفن الحاويات المترددة على الميناء.

كما تم استمرار منح خط هاباج لويد إيجيب للملاحة حافز بنسبة 10%، 15%، و20% من رسوم (الميناء – الرسو – الإرشاد) طبقاً لجدول شرائح الحمولات GRT على فترات، حيث تم تعاقد الخط مع شركة بورسعيد لتداول الحاويات الإدارة خدمتين ملاحيتين (GEM PI (INDAMEX التي تتضمن تحالف من عدة خطوط ملاحية (يشمل سفن خطوط CMA- ONE – OOCL – COSCO) محققه بذلك زيادة كبيرة في عدد السفن وعدد الحاويات المتداولة خاصة حاويات الصادر للخدمة الملاحية GEM، وزيادة عدد سفن الخط المترددة على الميناء، وزيادة عدد الحاويات المتداولة بالشركة محققة زيادة في الإيرادات المحققة من السفن بنسبة 25% خلال عام 2022.

ولفت التقرير، إلى أن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس نجحت في إعادة جذب سفن الدحرجة (RORO) بعد توقف دام 8 سنوات محققة زيادة في عدد السفن بلغت 21 سفينة وزيادة في طاقة التداول ( عدد السيارات المتداولة بلغت 34 ألف سيارة واجتذاب سفن المواشي الحية محققة عدد 14 سفينة وطاقة التداول بلغت 20 ألف طن، كما نجحت جهود إدارة الميناء في إعادة جذب سفن الكروز حيث تم استقبال عدد 21 سفينة سياحية خلال عام 2022 .

وذكر التقرير أن ميناء غرب بورسعيد نجح بالتعاون مع الإدارة العامة للتراخيص من تجديد/ إصدار ترخيص للمحطات والساحات والمخازن والورش البحرية محققة تشغيل المساحات بلغت 605274 م2 بنسبة 98.5% من إجمالي مساحة هذه المحطات والساحات والمخازن والورش البحرية.

كما قامت الهيئة بالتعاون مع وزارة النقل لدراسة إنشاء كوبري للشاحنات الداخلة والخارجة من الميناء لحل مشكلة تكدس الشاحنات المتجهة من وإلى الميناء لتقليل الزمن المستغرق في النقل وعدم التأخر في شحن صرف البضائع / الحاويات ولزيادة نسبة التداول وتشجيع المستثمرين من الخطوط الملاحية للاستثمار في الميناء.

كما نجحت إدارة الميناء في التخلص من الحاويات والبضائع المهمل والرواكد حيث تم تنفيذ إعدام عدد (184) حاوية، التخلص بالبيع بالمزاد العدد (326) حاوية، وتم إعدام عدد (8517) طرد وعدد (24264) كرتونة وعدد (2600 ) قطعة من أصناف متنوعة، وكذا بيع بالمزاد عدد (9864) طرد وعدد (2526) كرتونة وعدد (22900) قطعة من أصناف متنوعة وعدد (118) سيارة.

وبالنسبة لميناء شرق بورسعيد فقد شهد صعود ميناء شرق بورسعيد في التصنيف العالمي للبنك الدولي ليكون رقم 15 عالمياً في كفاءة التشغيل وتوفير الوقت، كما قامت الهيئة الاقتصادي ة لقناة السويس بالتنسيق مع عدد 9 مصانع للأسمنت لتقديم حوافز لتسهيل عودة خطوط الانتاج المتوقفة للعمل مما ساهم في تحقيق حجم صادرات باستخدام الأرصفة الجديدة بميناء شرق بورسعيد 5.5 مليون طن من الكلينكر والاسمنت المعبأ لأسواق جديدة في غرب أفريقيا وأمريكا، في حين كانت إجمالي صادرات مصر من الاسمنت في عام 2020 مليون طن فقط).

وأوضح التقرير أنه تم عودة العديد من الخطوط الملاحية العالمية لميناء شرق بورسعيد بإجمالي 13 خط ملاحي، وزيادة إجمالي سفن الصب الجاف بميناء شرق بورسعيد بنسبة 88% زيادة حجم تداول بضائع الصب الجاف بنسبة 125% وزيادة في حجم تداول البضائع العامة بنسبة 86%.

وبالنسبة لميناء العريش، فقد تضمن التقرير أنه تم إنشاء رصيف بحري بطول 250 متر (سينا 1 ) بنسبة تنفيذ 100%، وجاري إنشاء حاجز امواج رئيسي بطول 1250 متر بنسبة تنفيذ 97% بالاضافة الى أنه جاري إنشاء الحاجز الشرقي بطول 250 متر بنسبة تنفيذ 70%.

كما أنه جاري إنشاء رصيف تجاري بطول ( 915) متر (تحيا مصر) بنسبة تنفيذ 48 %، فيما تم الانتهاء من إزالة الحاجز الشرقي للميناء القديم، بالاضافة الى تكريك خندق الرصيف ( تحيا مصر ) بطول 915 متر، فيما يجرى تكريك الحوض الأول والممر الملاحي بنسبة تنفيذ 60%.

وذكر التقرير أنه الهيئة الاقتصادية لقناة السويس استقبلت العديد من العروض من الشركات لانشاء مشروعات أهمها مشروع انشاء (6) صوامع لتخزين الأسمنت بطاقة تخزينية تبلغ 75 ألف طن ومن المنتظر أن تبدأ احجام التداول للمشروع خلال العام الجاري بإجمالي 250 ألف طن وخلال عام 2024 ستصل الي 1.5 مليون طن وخلال عام 2025 ستصل إلى 1.8مليون طن ثم 2.1 مليون طن اعتبارا من عام 2026 وحتى نهاية مدة الترخيص والتي ستمتد لمدة 15عاما.