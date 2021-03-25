تقرير يؤكد : تفاقم انعدام المساواة الاجتماعية في الولايات المتحدة

ذكر تقرير بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة في عام 2020، صدر الأربعاء، أن الاستقطاب المتنامي بين الأغنياء والفقراء فاقمَ انعدام المساواة الاجتماعية في الولايات المتحدة.

انعدام المساواة الاجتماعية

وقال التقرير، الصادر عن مكتب الإعلام بمجلس الدولة الصيني، إن جائحة كوفيد- 19 دفعت الولايات المتحدة إلى أسوأ انكماش اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية، وفاقمت عدم المساواة في توزيع الثروة بالبلاد.

وأضاف التقرير، نقلًا عن أرقام من تقارير إعلامية، أن “أغنى واحد بالمئة من الأمريكيين لديهم قيمة صافية إجمالية من الثروة تعادل 16.4 ضِعف ما يمتلكه أفقر 50% من سكان البلاد”.

ولفت التقرير الانتباه إلى البطالة الجماعية وأزمة الغذاء الناتجة عن خروج الجائحة عن سيطرة الولايات المتحدة بعد الاستجابة المستهترة من جانب الحكومة.

وتابع التقرير: “في إبريل عام 2020، ارتفع معدل البطالة إلى 21.2% في صفوف الحاصلين على شهادات دون الثانوية العامة، وهو ما تجاوز الرقم القياسي السابق المسجل خلال الركود العظيم”.

ونقلًا عن تقرير تحليليّ صادر عن منظمة (فيدينج أميركا)، قال التقرير إن أكثر من 50 مليون شخص- أي واحد من كل ستة أمريكيين، بينهم طفل من كل أربعة أطفال- ربما عانوا انعدام الأمن الغذائي خلال عام 2020.

كما أشار التقرير إلى أن عدد الأمريكيين الذين يتمتعون بالتأمين الصحي قد تقلّص بشكل حاد بسبب كوفيد- 19، وأن الفجوة الرقمية أدت إلى تفاقم عدم المساواة في التعليم في البلاد.

يشار إلى أن هذه المادة نقلًا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.