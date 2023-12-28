تقرير: نصف أسطول سفن الحاويات في البحر الأحمر يتجنب مسار قناة السويس بعد الهجمات

بات نحو نصف أسطول سفن الحاويات الذي يعبر البحر الأحمر بانتظام يفضل تجنب مسار قناة السويس في الوقت الراهن بسبب التهديد بالهجمات، وفقًا لبيانات قطاعية جديدة.

يُظهر العدد الذي جمعته شركة فليكسبورت أن 299 سفينة ذات قدرة مشتركة على حمل 4.3 مليون حاوية قد غيرت مسارها أو تخطط لذلك، بحسب تقرير لوكالة بلومبرج.

وهذا يمثل ضعف العدد تقريبًا منذ أسبوع ويعادل حوالي 18% من السعة العالمية.

يمكن أن تستغرق الرحلات المحولة حول أفريقيا فترة أطول بنسبة تصل إلى 25% مقارنة باستخدام طريق قناة السويس المختصر بين آسيا وأوروبا، وفقًا لشركة فليكسبورت.

تجنب مسار قناة السويس

هذه الرحلات أكثر تكلفة وقد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين على كل شيء بدءًا من الأحذية الرياضية إلى الطعام إلى النفط إذا استمرت الرحلات الطويلة.

وينفذ الحوثيون المتمركزون في اليمن الهجمات في البحر الأحمر، ويقولون إنهم يستهدفون السفن المرتبطة بإسرائيل لدعم الفلسطينيين. لكن السفن التي لا تربطها صلات مباشرة بإسرائيل تم استهدافها أيضًا، وبما أن تصاعد الحرب يهدد التجارة العالمية، تحاول فرقة عمل بقيادة الولايات المتحدة تعزيز الأمن على الممر المائي الرئيسي.

وتحاول بعض السفن إظهار حيادها مع استمرارها في استخدام الطريق. وتعبر ثلاث سفن – سفينتا حاويات وناقلة نفط – الممر المائي حاليًا وتشير إلى عدم وجود أي اتصال بينها وبين إسرائيل، وفقًا لموقع تانكر تراكيرز دوت كوم وبيانات تتبع السفن التي جمعتها بلومبرج.

يعكس الاتجاه في أرقام فليكسبورت إحصاء منفصل أجرته شركة الشحن السويسرية Kuehne + Nagel International AG، والذي أظهر، حتى يوم الأربعاء، 364 سفينة بسعة 5 ملايين وحدة حاوية بطول 20 قدمًا يتم إعادة توجيهها حول إفريقيا. وذلك بالمقارنة مع 314 سفينة في 22 ديسمبر.

وتظهر الأرقام حجم الاضطراب البحري المتزايد بعد أن شن الحوثيون أكثر من 100 هجوم على السفن التجارية في الشهر الماضي. تم استهداف سفينة الحاويات MSC United VIII يوم الثلاثاء بينما كانت في طريقها إلى باكستان قادمة من المملكة العربية السعودية.

ظلت 15 سفينة حاويات – 10 منها تديرها شركة AP Moller-Maersk A/S – إما في مسارها أو تخلت مؤخرًا عن خطط التحويل من أجل العبور إلى البحر الأحمر باتجاه السويس، وفقًا لتحليل شركة فلكسبورت لبيانات ألفلاينر اعتبارًا من يوم الأربعاء.

استئناف عبور البحر الأحمر

وقالت شركة ميرسك، ثاني أكبر خط حاويات في العالم، إنها تستعد لاستئناف عبور البحر الأحمر “في أقرب وقت ممكن من الناحية التشغيلية”. وقالت شركة Hapag-Lloyd AG إنها ستبقي سفنها بعيدة عن المنطقة حتى بعد إطلاق قوة عمل بقيادة الولايات المتحدة لحماية الطريق التجاري الرئيسي من هجمات المسلحين.

ووفقاً لبيانات شركة كلاركسونز للأبحاث الصادرة يوم الخميس، انخفض عدد الوافدين إلى خليج عدن بنسبة 40% بين 22 و26 ديسمبرمقارنة بمتوسط النصف الأول من الشهر.

وانخفض وصول سفن الحاويات بنسبة 87%، وناقلات الغاز بنحو 30%، وناقلات السيارات بنحو 25%.

إنها صورة مماثلة لعبور قناة السويس، والتي انخفضت بنسبة 45% تقريبًا بين 22 و26 ديسمبر بالنسبة للسفن المتجهة جنوبًا، وفقًا لكلاركسونز.

تؤدي عمليات التحويل حول الطرف الجنوبي لأفريقيا إلى إرهاق قدرة الشحن وزيادة أسعار الشحن. وقالت شركة فليكسبورت إنه بين تحويل قناة السويس والجفاف الذي يحد من حركة الملاحة البحرية عبر قناة بنما، فإن السيناريو الأسوأ هو انخفاض القدرة العالمية بنسبة 20٪.

وتقول بلومبرج إيكونوميكس إنه على الرغم من نجاح الولايات المتحدة وشركائها في اعتراض جزء كبير من هذه الهجمات، إلا أن مثل هذه الاستراتيجية الدفاعية باهظة الثمن وما زالت المخاطر تؤدي إلى ارتفاع تأمين الشحن.

وقال جيرارد ديبيبو، كبير المحللين الجيواقتصاديين في بلومبرج إيكونوميكس: “في حين أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قد يبدو ناجحًا عسكريًا، فقد لا يكون كافيًا لشركات الشحن الكبرى أن تستأنف عبور البحر الأحمر”.

وتابع:”كلما طال أمد هجمات الحوثيين، زاد الضغط الذي ستواجهه الولايات المتحدة لمواصلة الهجوم، الأمر الذي يهدد بالتصعيد الإقليمي”.

بالنسبة للشركات التي لديها بضائع على متن السفن الالتفافية، يتم تتبع مواعيد الوصول الجديدة.

وقال ريان بيترسن، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فليكسبورت، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج الأسبوع الماضي: “يحدث هذا بشكل جماعي على كل سفينة تم تحويل مسارها”. “تعمل الفرق وقتًا إضافيًا في الوقت الحالي لمحاولة مواكبة ذلك.”