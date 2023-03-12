تقرير: منتجات التصنيع الذكي الصينية تدفع إلى زيادة الاستهلاك في دول الشرق الأوسط

تسعى الصين وراء التنمية المدفوعة بالابتكار وتعزيز التعاون مع دول الشرق الأوسط في المجالات فائقة التكنولوجيا مثل الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا النانو والحواسيب الكمية، ما يوفر المزيد من الفرص الجديدة للمنطقة، بحسب وكالة شينخوا.

وفي السنوات الأخيرة، عملت شركات صينية متميزة في قطاع الصناعات التحويلية على دفع تنمية القطاع ليصبح أكثر تقدما وذكاء وصداقة للبيئة، ما ساعد منتجات التصنيع الذكي ذات العلامات التجارية الصينية على تلبية احتياجات المستهلكين في دول الشرق الأوسط، وانتشار هذه المنتجات بنجاح في السوق الاستهلاكية المحلية بالمنطقة.

ومنذ دخول شركة هاير للمنزل الذكي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا في عام 1998، تعمل الشركة على ابتكار وتطوير المزيد من المنتجات المتنوعة التي تناسب احتياجات المستخدمين المحليين بناء على العادات والممارسات المحلية في المنطقة، مثل الغسالات الأسطوانية كبيرة الحجم ومكيفات الهواء المناسبة للمناطق الاستوائية.

وقال لي دا بنغ، المدير الإقليمي لشركة هاير للمنزل الذكي في الشرق الأوسط وإفريقيا، إنه دائما ما يؤثر المناخ في المنطقة على العمر التشغيلي لبعض الأجهزة الكهربائية المنزلية. وعند أخذ مكيفات الهواء كمثال، فإن مكيفات الهواء العادية ليست مقاومة للتآكل، لذلك فإن الوحدات الخارجية للمكيفات غالبا ما تكون صدئة، كما أن العمر التشغيلي لوحداتها الداخلية قصير أيضا. وأوضح أنه من أجل حل هذه المشكلة، طورت الشركة مكيفات هواء مقاومة للتآكل، وهو الأمر الذي لم يحل مشكلة التآكل فحسب، بل أطال أيضا العمر التشغيلي لمكيفات الهواء في المنطقة أيضا.

وذكر لي أنه من أجل ضمان التبريد بشكل مستقر في البيئة شديدة الحرارة، ابتكرت الشركة أيضا تكنولوجيا خاصة للتبريد لضمان عدم انخفاض قدرة التبريد لدى المكيفات في ظل درجة الحرارة العالية، مشيرا إلى أنه من خلال المبرد والتصميم الهيكلي اللذين حصلا على براءة اختراع، يتم بفاعلية تبديد الحرارة بالوحدة الخارجية، مما يضمن عدم تعطل المكيفات عند التبريد تحت درجة حرارة عالية، وتحقيق برودة مستمرة ومستقرة للمستخدمين في الشرق الأوسط.