تقرير ملاحي : تراجع قطاع البناء في الصين وراء انخفاض حركة شحن الصب الجاف المحمل بالحديد

أكد تقرير صادر من شركة Allied” لبناء وتأجير السفن ” أن سوق شحن الصب الجاف يشهد أداءا ضعيفا، ويسيرفي اتجاه هبوطي منذ بداية العام حتي أكتوبر الماضي ، مرجعا ذلك الي تراجع قطاع البناء والعقارات في الصين

وقال التقرير أن الاضطرابات بدأت في قطاع البناء منذ تخلف شركة “ايدجراند ” عن سداد ديونها المتراكمة بسبب جائحة كورونا حيث تعد ثاني أكبر شركة تطوير عقاري من حيث المبيعات في الصين.

وأوضح أن الصين بدأت الإعداد لخطة رئيسية لتعزيز ذلك القطاع ،ومن بين هذه الإجراءات تدابير للمساعدات المالية لمعالجة أزمة السيولة التي لوحظت بين المطورين العقاريين ،و تخفيف متطلبات الدفعة الأولى لمشتري المساكن .

وأشار التقرير إلى أن تلك الإجراءات الجديدة صحيحة وأظهرت الأسواق بالفعل تحولًا إيجابيًا في أعقابها رغم استمرار تحديات فيروس كورونا وتخفيف القيود من خلال التحولات التدريجية في الاجراءات الاحترازية.

وقال التقرير إن تلك الاسباب ساهمت بشكل أساسي في الأداء الضعيف لتجارة خام “الحديد “مع انخفاض الطلب في الصين الذي أدى إلى انهيار حاد بشكل عام في توازن السوق حيث سجل قطاع العقارات في عام 2022 انخفاضًا بنسبة تقترب من 10٪ في الاستثمارات مقارنة بعام 2021.

وأوضح أن مخزونات خام الحديد حاليًا عند مستويات منخفضة ، من المتوقع أن تشهد ظهور بعض الدعم خلال الأيام المقبلة.

وقال التقرير أن شهر نوفمبر الجاري أظهر خلال الاسبوعين الماضيين أداءً أفضل حيث بدأت مصانع الصلب بالفعل في التصنيع والانتاج مما يعكس تحسن إضافي يمكن ملاحظته خلال الأسابيع القليلة القادمة ، مشيرا الي أنه من السابق لأوانه معرفة درجة ومدى سرعة تعافي السوق وتؤثر أسعار الشحن خلال الشهرين المقبلين ، خاصة في أواخر يناير 2023مع بدء الصين احتفالاتها الموسمية بالعام القمري الجديد، مما يحث مصانع الصلب على القيام بتكثيف إنتاجها الإجمالي بسرعة كبيرة وتعويض الوقت الضائع في الاحتفالات .