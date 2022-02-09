تقرير: مصر تحتل المركز الـ13 عالميًا في استخدام الإنترنت خلال يناير

بمتوسط زمني 8 ساعات ودقيقتين يوميًا

احتلت مصر المرتبة الثالثة عشر عالميًا بقائمة الدول الأكثر استخدامًا لشبكات الإنترنت بمتوسط زمني 8 ساعات ودقيقتين يوميًا خلال شهر يناير الماضي؛ وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن مؤسسة «We are social» المتخصصة في أبحاث الإنترنت.

ويعتمد التقرير على متوسط عدد الساعات التي يقضيها المستخدمون على شبكات الإنترنت بشكل يومي؛ وذلك من الفئات التى تتراوح بين 16 إلى 64 عامًا.

رصدت «المال» قائمة الدول الأكثر استخداما للإنترنت في مختلف دول العالم خلال تلك الفترة؛ حيث جاءت «جنوب أفريقيا» في مقدمة الدول الأكثر استخدامًا للإنترنت بمعدل زمني 10 ساعات و46 دقيقة يوميًا.

وحلت «الفلبين» في المرتبة الثانية عالميًا بمتوسط زمني 10 ساعات و27 دقيقة، تلتها «البرازيل» في المركز الثالث بنحو 10 ساعات و19 دقيقة.

وحصدت «كولومبيا» المرتبة الرابعة عالميًا في استخدام الإنترنت بمعدل زمني يصل إلى 10 ساعات و3 دقائق يوميًا، أعقبتها «الأرجنتين» في المركز الخامس بواقع 9 ساعات و38 دقيقة.

واحتلت «ماليزيا» المرتبة السادس بمتوسط زمني 9 ساعات و10 دقائق يوميًا، تلتها «تايلند» في المركز السابع بواقع 9 ساعات و6 دقائق.

وتمركزت «المكسيك» في المرتبة الثامنة عالميًا في استخدام شبكات الإنترنت بمعدل زمني يصل إلى 8 ساعات و55 دقيقة يوميًا خلال الشهر الماضى.

وظهرت «أندونيسيا» في المرتبة التاسعة بمتوسط زمني 8 ساعات و36 دقيقة، تلتها «الإمارات» في المركز العاشر بواقع 8 ساعات و36 دقيقة.

وجاءت «تايوان» في المرتبة الحادية عشر بمعدل زمني 8 ساعات و7 دقائق، أعقبتها «السعودية» في المركز الثاني عشر بنحو 8 ساعات و5 دقائق.

وتمركزت مصر في المرتبة الثالثة عشر عالميًا بمتوسط زمني 8 ساعات ودقيقتين يوميًا خلال الشهر الماضى، تلتها «تركيا» في المركز الرابع عشر بواقع 8 ساعات.

وحصدت «البرتغال» المرتبة الخامسة عشر بقائمة الدول الأكثر استخدامًا لشبكات الإنترنت بمعدل زمني 7 ساعات و56 دقيقة يوميًا.

مصر تحتل المركز الـ17 عالميًا في ممارسة ألعاب الفيديو عبر الإنترنت خلال يناير 2022

احتلت مصر المرتبة السابعة عشر عالميًا بقائمة الدول الأكثر استخدامًا لألعاب الفيديو عبر الإنترنت بمتوسط زمني 86.3%، من إجمالى عدد مستخدمي الإنترنت يوميًا خلال شهر يناير الماضى؛ وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن مؤسسة «We are social» المتخصصة في أبحاث الإنترنت.

ويعتمد التقرير على عدد مستخدمي الإنترنت الذين يمارسون ألعاب الفيديو عبر شبكات الإنترنت؛ وذلك من الفئات التى تتراوح بين 16 إلى 64 عامًا.

واعتلت «الفلبين» صدارة دول العالم في ممارسة ألعاب الفيديو عبر الإنترنت بنسبة بلغت 94.4%، من إجمالي عدد المستخدمين للإنترنت، تلتها «تايلند» في المركز الثاني بنسبة 94.7%.

وجاءت «أندونيسيا» في المرتبة الثالثة عالميًا في استخدام ألعاب الفيديو عبر الإنترنت بنسبة بلغت 94.5%، أعقبتها «فيتنام» في المركز الرابع بنسبة 93.4%.

وحلت «الهند» المرتبة الخامسة بنسبة 92% من إجمالى عدد مستخدمي الإنترنت،، تلتها «تايوان» في المركز السادس بنسبة بلغت 91.6%.

وحصدت «تركيا» المرتبة السابعة عالميًا في استخدام ألعاب الفيديو عبر الإنترنت بنسبة بلغت 91.5%، من إجمالى عدد مستخدمي شبكات الإنترنت خلال الشهر الماضى.

واحتلت «السعودية» المرتبة الثامنة بنسبة بلغت 91.4%، تلتها «المكسيك» في المركز التاسع بنسبة 91.2%.

وتمركزت «الإمارات» في المرتبة العاشرة بنسبة 91.3%، أعقبتها «جنوب أفريقيا» في المركز الحادي عشر بنسبة 90.2%.

وظهرت «ماليزيا» في المرتبة الثانية عشر عالميًا بنسبة بلغت 90.1% من إجمالى عدد مستخدمي الإنترنت، تلتها «البرازيل» في المركز الثالث عشر بنسبة 89.3%.

وجاءت «هونج كونج» في المرتبة الرابعة عشر بقائمة الدول الأكثر استخدامًا لألعاب الفيديو عبر الإنترنت بنسبة بلغت 87.4% من إجمالى عدد مستخدمي الإنترنت، تلتها «كولومبيا» في المركز الخامس عشر بنحو 86.9%.

وحلت «الارجنتين» المرتبة السادسة عشر بقائمة الدول الأكثر استخدامًا لألعاب الفيديو عبر الإنترنت بنسبة بلغت 86.6% من إجمالى عدد مستخدمي الإنترنت خلال الشهر الماضى.