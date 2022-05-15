تقرير: مصر تحتل المركز الـ 19 عالميًا في ممارسة ألعاب الفيديو عبر الإنترنت خلال أبريل

احتلت مصر المركز التاسع عشر بقائمة الدول الأكثر ممارسة لألعاب الفيديو عبر شبكات الإنترنت بنسبة بلغت 85%، من إجمالى مستخدمى الإنترنت خلال شهر أبريل الماضى؛ وفقًا للتقرير الصادر عن مؤسسة «We are social» المتخصصة في أبحاث الأنترنت.

ويعتمد التقرير على عدد مستخدمي الإنترنت الذين يمارسون ألعاب الفيديو عبر شبكات الإنترنت؛ وذلك من الفئات التى تتراوح بين 16 إلى 64 عامًا.

بحسب التقرير الذى اطلعت “المال” عليه، فإن «الفلبين» تصدرت دول العالم في ممارسة ألعاب الفيديو عبر الإنترنت بنسبة بلغت 96.7%، من إجمالي عدد المستخدمين للإنترنت، تلتها «أندونيسيا» في المركز الثاني بنسبة 95.4%.

وجاءت «فيتنام» في المرتبة الثالثة عالميًا في استخدام ألعاب الفيديو عبر الإنترنت بنسبة بلغت 93.6%، أعقبتها «تايلند» في المركز الرابع بنسبة 93%.

وحلت «تركيا» المرتبة الخامسة بنسبة 92.6% من إجمالى عدد مستخدمي الإنترنت،، تلتها «السعودية» في المركز السادس بنسبة بلغت 92.3%.

وحصدت «المكسيك» المرتبة السابعة عالميًا في استخدام ألعاب الفيديو عبر الإنترنت بنسبة بلغت 91.8%، من إجمالى عدد مستخدمي شبكات الإنترنت خلال الشهر الماضى.

واحتلت «تايوان» المرتبة الثامنة بنسبة بلغت 91.6%، تلتها «الهند» في المركز التاسع بنسبة 91.2%.

وتمركزت «البرازيل» في المرتبة العاشرة بنسبة 89.7%، أعقبتها «هونج كونج» في المركز الحادي عشر بنسبة 89.6%.

وظهرت «ماليزيا» في المرتبة الثانية عشر عالميًا بنسبة بلغت 88.9% من إجمالى عدد مستخدمي الإنترنت، تلتها «الإمارات» في المركز الثالث عشر بنسبة 88.7%.

وجاءت «الأرجنتين» في المرتبة الرابعة عشر بقائمة الدول الأكثر استخدامًا لألعاب الفيديو عبر الإنترنت بنسبة بلغت 88.3% من إجمالى عدد مستخدمي الإنترنت، تلتها «جنوب أفريقيا» في المركز الخامس عشر بنحو 88.3%.

وحلت «اليونان» المرتبة السادسة عشر بقائمة الدول الأكثر استخدامًا لألعاب الفيديو عبر الإنترنت بنسبة بلغت 87.5% من إجمالى عدد مستخدمي الإنترنت خلال الشهر الماضى.

مصر تحتل المركز الـ46 عالميًا في استخدام الخدمات المالية الإلكترونية

احتلت مصر المركز الـ46 عالميًا بقائمة الدول الأكثر استخدامًا للخدمات المالية الإلكترونية خلال شهر أبريل الماضى، بنسبة بلغت 10.7% من إجمالى عدد مستخدمي شبكات الإنترنت؛ وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن مؤسسة «We are social» المتخصصة فى أبحاث الإنترنت.

ووفقًا للتقرير، تصدرت «جنوب أفريقيا» قائمة دول العالم فى استخدام منصات الخدمات المالية، بنسبة بلغت 52.1% من إجمالى عدد مستخدمي الإنترنت خلال تلك الفترة.

وجاءت «السويد» فى المرتبة الثانية بنسبة قدرها 48.8% تلتها «كندا» فى المركز الثالث بنحو 47.2%.

وحلت «هونج كونج» المرتبة الرابعة عالميًا فى استخدام منصات الخدمات المالية، بنسبة بلغت 46.4% من إجمالى عدد مستخدمي الإنترنت، أعقبتها «البرازيل» فى المركز الخامس بنحو 45.5%.

وحصدت «نيوزيلندا» فى المرتبة السادسة بنسبة بلغت 44.8% من إجمالى عدد مستخدمي شبكات الانترنت، تلتها «ماليزيا» فى المركز السابع بنسبة 44.1%.

واحتلت «هولندا» المرتبة الثامنة بقائمة الدول الأكثر استخدامًا لمنصات الخدمات المالية بنسبة بلغت 44.1% من إجمالى عدد مستخدمي الإنترنت، أعقبتها «النمسا» فى المركز التاسع بنحو 42.8%.

وظهرت «استراليا» فى المرتبة العاشرة عالميًا فى استخدام منصات الخدمات المالية بنسبة 41.3% من إجمالى عدد مستخدمي شبكات الانترنت، تلتها «المملكة المتحدة» فى المركز الحادى عشر بنسبة 41.1%.

وسجلت متوسط النسبة العالمية فى معدل استخدام الخدمات المالية التى تشمل التسهيلات البنكية والاستثمارية وخدمات التأمين، بلغت نحو 28.9% من إجمالى عدد مستخدمي الإنترنت خلال شهر أبريل الحالى.

مصر تحتل المركز الـ18 عالميًا في استخدام شبكات الإنترنت

احتلت مصر المركز الثامن عشر بقائمة الدول الأكثر استخداما لشبكات الإنترنت خلال أبريل الماضى بمعدل زمني يستغرق 7 ساعات و34 دقيقة يوميًا.

بحسب التقرير الصادر عن مؤسسة «We are social» المتخصصة فى أبحاث الإنترنت، تصدرت “الفلبين” قائمة الدول الأكثر استخداما لشبكات الإنترنت عالميًا بمتوسط زمني 10 ساعات و23 دقيقة.

وحلت “جنوب أفريقيا” فى المرتبة الثانية بمعدل زمني 10 ساعات و19 دقيقة، تلتها “البرازيل” في المركز الثالث بواقع 9 ساعات و56 دقيقة.

وحصدت “الأرجنتين” و”كولومبيا” في المرتبة الرابعة والخامسة – على التوالي – بمتوسط زمني 9 ساعات و46 دقيقة يوميًا.

وجاءت “ماليزيا” في المرتبة السادسة بقائمة الدول الأكثر استخدامًا لشبكات الإنترنت عالميًا بمعدل زمني 9 ساعات و4 دقائق، تلتها “المكسيك” فى المركز السابع بنحو 8 ساعات و56 دقيقة.

وظهرت “تايلند” فى المرتبة الثامنة بمتوسط زمني 8 ساعات و49 دقيقة، أعقبتها “الإمارات” في المركز التاسع بواقع 8 ساعات و28 دقيقة يوميًا.

واحتلت “اندونيسيا” في المرتبة العاشرة بمعدل زمني يستغرق 8 ساعات و8 دقائق، تلتها “تركيا” فى المركز الحادي عشر بواقع 8 ساعات و3 دقائق.

وتمركزت “السعودية” في المرتبة الثانية عشر بنحو 7 ساعات و54 دقيقة، أعقبتها “تايوان” في المركز الثالث عشر بواقع 7 ساعات و51 دقيقة.

و حلت “سنغافورة” فى المرتبة الرابعة عشر بقائمة الدول الأكثر استخدامًا لشبكات الإنترنت بمتوسط زمني 7 ساعات و50 دقيقة يوميًا، تلتها “روسيا” في المركز الخامس عشر بنحو 7 ساعات و46 دقيقة.

«سويسرا» الأولى عالميًا في استخدام الإنترنت عبر أجهزة الكمبيوتر

اعتلت “سويسرا” صدارة قائمة الدول الأكثر استخداما لشبكات الإنترنت عبر أجهزة الكمبيوتر بنسبة بلغت 86.8%، من إجمالى عدد المستخدمين للإنترنت خلال شهر أبريل الماضى.

ويعتمد التقرير على عدد مستخدمي الإنترنت الذين يستخدمون شبكات الإنترنت بمختلف أنواعها؛ وذلك من الفئات التى تتراوح بين 16 إلى 64 عامًا.

بحسب التقرير الصادر عن مؤسسة «We are social» المتخصصة فى أبحاث الإنترنت، حلت “النمسا” فى المرتبة الثانية بنسبة بلغت 86.4%، تلتها “بولندا” في المركز الثالث بحصة قدرها 86.1%.

وحصدت “البرتغال” المرتبة الرابعة بنسبة بلغت 85.6%، تلتها «بلجيكا» في المركز الخامس بنحو 84%.

وجاءت “جنوب أفريقيا” في المرتبة السادسة بقائمة الدول الأكثر استخدامًا لشبكات الإنترنت عبر أجهزة الكمبيوتر بنسبة بلغت 83.4% من إجمالى عدد المستخدمين، تلتها “سنغافورة” فى المركز السابع بنحو بنسبة 82.9%.

وظهرت “كندا” فى المرتبة الثامنة بنسبة بلغت 82.6%، أعقبتها “ألمانيا” في المركز التاسع بواقع 82.4%.

واحتلت “إيطاليا” في المرتبة العاشرة بنسبة قدرها 81% من إجمالى مستخدمي الإنترنت، تلتها “أسبانيا” فى المركز الحادي عشر بنحو 80.9%.

وتمركزت “إسرائيل” في المرتبة الثانية عشر بحصة قدرها 80.7%، أعقبتها “روسيا” في المركز الثالث عشر بنحو 80.7%.

وحلت “هولندا” فى المرتبة الرابعة عشر بقائمة الدول الأكثر استخدامًا لشبكات الإنترنت عبر أجهزة الكمبيوتر بنسبة بلغت 80.4% من إجمالى عدد المستخدمين، تلتها “فرنسا” في المركز الخامس عشر بنحو 80.1%.

تتصدرها «نيجيريا».. ترتيب الدول الأكثر استخدامًا لخدمات الإنترنت عبر المحمول

تربعت “نيجيريا” على صدارة قائمة الدول الأكثر استخدامًا لشبكات الإنترنت عبر أجهزة الهواتف المحمولة بنسبة بلغت 98.4%، من إجمالى عدد المستخدمين للإنترنت خلال أبريل الماضى.

ويعتمد التقرير على عدد مستخدمي الإنترنت الذين يستخدمون شبكات الإنترنت بمختلف أنواعها؛ وذلك من الفئات التى تتراوح بين 16 إلى 64 عامًا.

بحسب التقرير الصادر عن مؤسسة «We are social» المتخصصة فى أبحاث الإنترنت، حصدت “البرازيل” فى المرتبة الثانية بنسبة بلغت 97%، تلتها “كينيا” و”الفلبين” في المركز الثالث والرابع – على التوالي – بحصة قدرها 96.9% لكل منهما.

وظهرت “جنوب أفريقيا” في المرتبة الخامسة بحصة قدرها 96.6%، من إجمالى عدد مستخدمي الإنترنت خلال الشهر الماضى.

وجاءت “ماليزيا” في المرتبة السادسة بقائمة الدول الأكثر استخدامًا لشبكات الإنترنت عبر أجهزة الهواتف المحمولة بنسبة بلغت 95.7% من إجمالى عدد المستخدمين، تلتها “الأرجنتين” فى المركز السابع بنحو بنسبة 95.5%.

وحلت “تركيا” و”فيتنام” فى المرتبة الثامنة والتاسعة – على التوالي – بنسبة بلغت 95.5% لكل منهما، خلال تلك الفترة.

واحتلت “المكسيك” في المرتبة العاشرة بنسبة قدرها 95.3% من إجمالى مستخدمي الإنترنت، تلتها “كولومبيا” فى المركز الحادي عشر بنحو 95.2%.

واحتلت “اندونيسيا” في المرتبة الثانية عشر بحصة قدرها 94.9%، أعقبتها “البرتغال” في المركز الثالث عشر بنحو 94.4%.

وحلت “تايلاند” فى المرتبة الرابعة عشر بقائمة الدول الأكثر استخدامًا لشبكات الإنترنت عبر أجهزة الهواتف المحمولة بنسبة بلغت 94.6% من إجمالى عدد المستخدمين، تلتها “رومانيا” في المركز الخامس عشر بنحو 94.4%.

«سنغافورة» الأولى عالميًا في سرعات الإنترنت الأرضي خلال أبريل

رصدت “المال” قائمة الدول المقدمة لخدمات سرعة الإنترنت الأرضي عالميًا خلال شهر أبريل الماضى؛ استنادًا للتقرير الصادر عن مؤسسة «we are social» المتخصصة في أبحاث الإنترنت.

حافظت سنغافورة على تمركزها في صدارة الدول العالمية الأسرع فى خدمات تقديم الإنترنت الأرضي بسرعة بلغت 195.38 ميجا بت فى الثانية الواحدة خلال أبريل الماضى.

وجاءت تايلاند فى المرتبة الثانية بقائمة الدول الأسرع في خدمات الإنترنت الأرضي عالميًا بسرعة 185.71 ميجا بت/ ث، وصعدت «الدنمارك» للمركز الثالث، بمعدل 163.30 ميجا بت/ ث.

وحلت هونج كونج فى المرتبة الرابعة عالميًا فى خدمات سرعات الإنترنت الأرضي بمعدل 162.47 ميجا بت/ث، تلتها «الصين»، فى المركز الخامس بمعدل 154.81 ميجا بت/ ث.

اقتنصت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة السادسة عالميًا بقائمة الدول المقدمة لخدمات الإنترنت الأرضى بسرعة 147.23 ميجا بت/ ث، خلال أبريل الماضى.

وظهرت أسبانيا فى المرتبة السابعة بقائمة الدول الأسرع في خدمات الإنترنت الأرضي عالميًا بسرعة 136.08 ميجا بت/ ث، أعقبتها «روماينا» فى المركز الثامن، بمعدل 135.40 ميجا بت/ ث.

وتمركزت اليابان فى المرتبة التاسعة عالميًا فى قطاع خدمات الإنترنت الأرضي بسرعة 118.82 ميجا بت/ ث، تلتها «نيوزلندا» فى المركز العاشر بسرعة 116.98 ميجا بت.

وبحسب تقرير «we are social»، احتلت مصر المرتبة التاسعة والثلاثون عالميًا في سرعات خدمات الإنترنت الأرضي، بسرعة 38.91 ميجا بت/ ث خلال أبريل الماضى.

«الإمارات» الأسرع عالميًا فى خدمات إنترنت المحمول.. ومصر في المركز الـ39

اعتلت الإمارات صدارة دول العالم في خدمات سرعات إنترنت المحمول خلال أبريل الماضى، بسرعة 133.51 ميجا بت فى الثانية الواحدة، وذلك للتقرير الصادر عن مؤسسة “we are social” المتخصصة في أبحاث الإنترنت.

جاءت “كوريا الجنوبية” فى المرتبة الثانية فى قطاع خدمات سرعات إنترنت الموبايل بسرعة 116.51 ميجا بت /ث، تبعتها “هولندا” فى المركز الثالث بمعدل 107.81 ميجا بت/ ث.

وحلت السعودية المرتبة الرابعة في قائمة الدول المقدمة لخدمات سرعات خدمات إنترنت المحمول عالميًا بسرعة 94.64 ميجا بت، تلتها “الدنمارك” بمعدل 94.17 ميجا بت/ ث.

حصدت الصين المرتبة السادسة عالميًا فى تقديم خدمات سرعات إنترنت الهواتف المحمولة بسرعة 87.76 ميجا بت/ ث.

واحتلت سويسرا المرتبة السابعة فى قائمة الدول المقدمة لخدمات إنترنت الموبايل عالميًا بسرعة 75.40 ميجا بت/ ث، تبعتها “كندا” فى المركز الثامن بمعدل 74.15 ميجا بت/ ث.

وتمركزت استراليا فى المرتبة التاسعة عالميًا فى قطاع خدمات سرعات إنترنت الهواتف المحمولة، بسرعة 72.56 ميجا بت/ ث، تلتها “سنغافورة” فى المركز العاشر بسرعة 64.53 ميجا بت.

وبحسب التقرير الصادر عن مؤسسة “we are social” المتخصصة في أبحاث الإنترنت، احتلت مصر المرتبة التاسعة والثلاثون عالميًا في تقديم خدمات سرعات إنترنت المحمول، بسرعة 19.61 ميجا بت فى الثانية الواحدة خلال أبريل الماضى.

يذكر أن المتوسط العالمي لخدمات سرعات الإنترنت عبر أجهزة هواتف المحمول، يبلغ نحو 29.91 ميجا بت/ ث.