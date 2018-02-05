تقرير: مصر التاسع عالميًا فى استخدام الإنترنت‎

محمود جمالكشف تقرير حديث أصدرته مؤسسة الأبحاث التسويقية We Are Social، عن احتلال مصر المركز التاسع عالميا خلال يناير الماضى فى معدل استخدام الإنترنت يوميا بمعدل 8 ساعات و 10 دقائق يوميا.بينما جاءت الإمارات بالمركز الـ 11 بمعدل 7 ساعات و49 دقيقة، ثم السعودية فى المركز ١٦ بمعدل ٦ ساعات و ٤٥ دقيقة

محمود جمال

كشف تقرير حديث أصدرته مؤسسة الأبحاث التسويقية We Are Social، عن احتلال مصر المركز التاسع عالميا خلال يناير الماضى فى معدل استخدام الإنترنت يوميا بمعدل 8 ساعات و 10 دقائق يوميا.

بينما جاءت الإمارات بالمركز الـ 11 بمعدل 7 ساعات و49 دقيقة، ثم السعودية فى المركز ١٦ بمعدل ٦ ساعات و ٤٥ دقيقة يوميا.

وأشار التقرير إلى أن مصر احتلت أيضا المركز السادس لأكثر الدول استخداما لمواقع السوشيال ميديا بمعدل ٣ ساعات و ٩ دقائق يوميا، بينما الامارات المرتبة العاشرة بمعدل ساعتين و ٥٦ دقيقة والسعودية المرتبة الـ ١٦ بمعدل ساعتين و ٣٤ دقيقة يوميا.

وكانت أعلى ٣ هاشتاجات على انستجرام من حيث الاستخدام هى: و #love

– #Instagood

– #Fashion

وقدر عدد مستخدمي الإنترنت فى مصر بلغ ٤٩.٢٣ مليون بمعدل ٥٠٪ من إجمالى السكان منهم 35 مليون مستخدم نشط لمواقع التواصل الاجتماعى عبر المحمول.