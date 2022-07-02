تقرير: مشروع قانون في الكونجرس الأمريكي قريبا لتنظيم العملات المستقرة

تعمل الإدارة الأمريكية على تمرير قانون لتنظيم العملات المستقرة مع الكونجرس، مع مساعٍ ليصبح قانونًا بحلول نهاية العام الجاري، حسبما أورد تقرير نشره موقع “كوين ديسك” المتخصص في العملات المشفرة.

ونقل الموقع عن مسؤول في إدارة الرئيس جو بايدن قوله إن لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي ستقوم بتقديم هذا التشريع.

وعقدت مجموعة عمل الرئيس المعنية بالأسواق المالية اجتماعًا أمس الأول الخميس لمناقشة أنشطة العملات المستقرة الأخيرة والتشريعات المستقبلية، بالإضافة إلى مراجعة الأحداث الأخيرة في قطاع العملات المستقرة.

ومن شأن الحزمة التشريعية، والتي لم يتم الانتهاء منها أو تقديمها بعد، أن تحدد العملات المستقرة وتعالج كيفية استخدامها.

وتعرضت عدة عملات مستقرة، وهي عملات مشفرة ترتبط بأصول أو عملات ورقية، لخسائر حادة مؤخرًا دفعتها للتخلي عن الارتباط مع هذه الأصول، مما تسبب في تراجع شهية المستثمرين حيال الأصول الرقمية وتراجع قيمتها السوقية بأكثر من تريليوني دولار من القمة المسجلة في نوفمبر الماضي.

50% تراجعا بعدد مستخدمي العملات المشفرة لدى “بنك أوف أمريكا”

تراجع عدد مستخدمي العملات المشفرة النشطين في بنك أوف أمريكا بأكثر من النصف مع تعرض سوق الأصول الرقمية للهبوط الحاد بالأشهر الأخيرة الماضية.

وتقلص عدد مستخدمي العملات المشفرة بالبنك إلى أقل من 500 ألف مستخدم بنهاية شهر مايو الماضي من أكثر من مليون في نوفمبر 2021 وذلك حينما وصلت عملة البيتكوين وبعض الرموز الأخرى إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

ومنذ ذلك الحين، تراجعت عملة بتكوين Bitcoin بنسبة 60% تقريباً هذا العام ويتم تداولها حاليا فوق 19000 دولار بقليل، كما انخفضت القيمة السوقية للعملات المشفرة إلى أقل من 1 تريليون دولار، من ذروة بلغت نحو 3 تريليونات دولار في نوفمبر 2021.

وأشار البنك إلى أن هناك “تراجعاً خطيراً” في الأسعار، وكتب فريق من معهد بنك أوف أمريكا يضم ديفيد تينسلي في تقرير: “ما حدث سببه اهتزاز أسواق العملات المشفرة بسبب الانخفاضات الحادة في أسعارها وانهيار بعض العملات المستقرة”.