تقرير: مدفوعات الفائدة الفيدرالية الأمريكية قد تتجاوز 767 مليار دولار في 2025

تتزايد تكلفة تمويل جبل الديون الأمريكية المتصاعد بسرعة حيث يسارع بنك الاحتياطي الفيدرالي لإخماد حريق التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة وتقليص ميزانيته العمومية التي تبلغ قرابة 9 تريليونات دولار، بحسب شبكة ” سى إن إن” الأمريكية.

وفقا لشبكة ” سى إن إن”، فإن حرب مجلس الاحتياطي الفيدرالي على التضخم مؤلمة لمشتري المنازل والأشخاص الذين لديهم ديون على بطاقات الائتمان، وللحكومة الأمريكية بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض.

خلال السنة المالية 2022 وحدها، دفعت الحكومة الفيدرالية 475 مليار دولار من مدفوعات الفوائد الصافية، في ارتفاع عن العام السابق الذي شهد دفع 352 مليار دولار، وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية. يعتبر هذا أكثر مما أنفقته الحكومة على مكافآت المحاربين القدامى ووسائل النقل – مجتمعة. كما يقترب من الـ 677 مليار دولار التي تم إنفاقها على التعليم.

بحلول عام 2025 أو 2026، قد تصل الولايات المتحدة إلى مرحلة قاتمة: قد تتجاوز مدفوعات الفائدة الفيدرالية ميزانية الدفاع الكاملة للبلاد، وفقًا لتحليلات Moody. على سبيل المثال، بلغ الإنفاق الدفاعي 767 مليار دولار في السنة المالية 2022.

على الرغم من عدم وجود سبب وجيه للشك في قدرة واشنطن على سداد مدفوعات الفائدة، إلا أن التكلفة المرتفعة لتمويل ديون أمريكا البالغة 31 تريليون دولار تترك مجالًا أقل للكونجرس للإنفاق على الأولويات الأخرى، بما في ذلك كل شيء من البنية التحتية وأزمة المناخ إلى الجيش.

قال دان وايت، الخبير الاقتصادي في شركة “موديز أناليتيكس” إنه “بغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات النصفية أو في عام 2024، هناك قرارات صعبة حقًا يجب اتخاذها”.