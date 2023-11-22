تقرير: مبيعات سوق الدواء تتجاوز 14 مليار جنيه سبتمبر الماضى

تجاوزت مبيعات سوق الدواء المصرى خلال شهر سبتمبر الماضى 14 مليار جنيه، محققًة نمو قدره %29 مقارنة بمبيعات نفس الفترة من العام الماضى.

وكشف تقرير لمؤسسة «آى كيوفيا»، حصلت «المال» على نسخة منه عن تراجع مبيعات عدد من الشركات العاملة بالقطاع، علاوة على انخفاض نسب نمو عدد آخر، وكان أبرزها «جونسون آند جونسون، وإيفر فارما، ونوفارتس للأدوية».

وكشف التقرير عن تراجع مبيعات شركة إيفو فارما فى الأشهر التسعة الأولى من العام الجارى بنسبة قدرت بـ %32 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وحققت مبيعات بقيمة 184 مليون جنيه محتلة المركز الـ 86 بين شركات الأدوية الأعلى مبيعًا فى سوق الدواء المصرى.

ولفت التقرير إلى أن شركة إيفو فارما حققت مبيعات فى شهر سبتمبر الماضى بلغت 24 مليون جنيه، بنسبة تراجع قدرت بـ14.4% بينما حققت فى الفترة من أكتوبر 2022 وحتى سبتمبر 2023 ، 280 مليون جنيه، لتسجل تراجعا بنسبة %23عن الفترة المقابلة من العام السابق عليه.

كما كشف تقرير المؤسسة الدولية لرصد حركة مبيعات الدواء «آى كيوفيا» عن تراجع مبيعات شركة «جونسون آند جونسون» بنسبة %18 خلال سبتمبر من العام الجارى ، وسجلت مبيعاتها 86 مليون جنيه فقط.

واحتلت شركة «جونسون آند جونسون- مصر» المركز الـ52 بين شركات الأدوية الأكثر مبيعا فى سوق الدواء المصرية.

وكانت جونسون آند جونسون حققت مبيعات فى الأشهر التسعة من العام الجارى بلغت 686 مليون جنيه، بنسبة نمو %16 فيما حققت فى الفترة من أكتوبر 2022 وحتى سبتمبر 2023 مبيعات بقيمة 943 مليون بنسبة نمو قدرت بـ%17.

كما كشف التقرير أيضا عن ارتفاع مبيعات شركة «نوفارتس» للأدوية خلال شهر سبتمبر من العام الجاري، و حققت مبيعات بقيمة 697 مليون جنيه بنسبة نمو بلغت %22 لكن ترتيب الشركة تراجع للمركز الرابع بين شركات الأدوية الأكثر مبيعا فى سوق الدواء المصرية.

وبلغ إجمالى مبيعات نوفارتس للأدوية فى الأشهر التسعة من العام الجارى 5.4 مليار جنيه بمعدل نمو قدر %17 فيما حققت الشركة مبيعات فى الفترة من أكتوبر 2022 وحتى سبتمبر 2023، 6.3 مليار جنيه بمعدل نمو إجمالى بلغ %21.

وبحسب التقرير شهد سوق الدواء المصرى مبيعات فى الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري من خلال المخازن والصيدليات، بقيمة بلغت 103 مليار جنيه، بنسبة نمو %21.

وحقق السوق مبيعات من أكتوبر 2022 وحتى سبتمبر 2023 بقيمة 136 مليار جنيه، وبمعدل نمو قدر بـ%17.7 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وتمتلك سوق الدواء المصرية ما يقرب من 174 مصنعا للأدوية، بإجمالى 720 خط إنتاج، علاوة على 40 مصنعا تحت التأسيس، بالإضافة إلى ما يتجاوز الـ 1200 شركة تقوم بالتصنيع لدى الغير فيما يعرف باسم شركات «التول».

ووصلت نسبة التصنيع المحلى إلى ما يتجاوز %85 فى ظل تواجد 22 شركة دواء أجنبية سواء من خلال مصانع لها أو عن طريق مكاتب لديها حقوق الوكالة.