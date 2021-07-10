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تقرير : مبيعات السيارات في الصين تنخفض للشهر الثاني على التوالي

مبيعات السيارات داخل الصين انخفضت بنسبة 12.4% على أساس سنوي خلال مارس الماضي لتصل إلى 2.02 مليون وحدة خلال الشهر الماضي،
محمد عبد السند 5:28 م, السبت, 10 يوليو 21 5:28 م, السبت, 10 يوليو 21

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كشفت بيانات بيانات اتحاد مصنعي السيارات داخل الصين بأن مبيعات السيارات في البلاد انخفضت للشهر الثاني على التوالي بنهاية يونيو الماضي، رغم استمرار تعافي اقتصاد الصين من تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، كوفيد- 19.

وقد أظهرت البيانات بأن مبيعات السيارات داخل الصين انخفضت بنسبة 12.4% على أساس سنوي خلال مارس الماضي لتصل إلى 2.02 مليون وحدة خلال الشهر الماضي، وذلك مقارنة مع مبيعات بنحو 2.13 مليون سيارة خلال مايو.

وعلى أساس سنوي، شهدت الصين عمليات بيع للسيارات بنحو 12.89 مليون سيارة خلال الفترة بين يناير ويونيو، وذلك بزيادة قدرها 25.6% على المستويات المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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ارتفعت مبيعات السيارات في الصين بواقع 25.6 بالمئة على أساس سنوي إلى أكثر من 12.89 مليون وحدة خلال النصف الأول من العام 2021، حسبما أظهرت بيانات الجمعية الصينية لمصنعي السيارات يوم الجمعة.

وأوضحت البيانات أن مبيعات مركبات الركاب زادت بنسبة 27 % على أساس سنوي إلى أكثر من 10 ملايين وحدة خلال فترة يناير- يونيو.

وفي شهر يونيو وحده، بلغ إجمالي مبيعات السيارات حوالي 2.02 مليون وحدة، بانخفاض 12.4 % على أساس سنوي، بينما انخفض إنتاج السيارات بنسبة 16.5 بالمئة مقارنة مع العام الماضي إلى 1.94 مليون وحدة.

وذكرت الجمعية أن إنتاج ومبيعات مركبات الركاب أظهرا “انخفاضا ملحوظا” الشهر الماضي، وذلك نظرا لتأثرهما بعدم كفاية المعروض من الرقائق.

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وعلى عكس الاتجاه النزولي، سجلت صادرات السيارات الصينية في يونيو نموا ملحوظا.

وفي الشهر الماضي، سجلت صادرات المركبات الصينية مستوى قياسيا بلغ 158 ألف مركبة، بارتفاع بنسبة 5 % على أساس شهري و1.5 ضعف على أساس سنوي، وفقا للجمعية.

وخلال النصف الأول من العام، صدرت الصين 828 ألف مركبة، بزيادة بواقع 1.1 ضِعف، مقارنة مع العام الماضي.

وعزت الجمعية هذا النمو إلى عدة عوامل بينها تعافي السوق الدولية للسيارات وتنافسية العلامات التجارية للسيارات الصينية.

وباستشرافها المستقبل، أوضحت الجمعية أن التعافي الاقتصادي المستقر في الصين سيدعم استهلاك السيارات.

ورغم ذلك، أبدت الجمعية تفاؤلها الحذر إزاء مستقبل صناعة السيارات، مشيرة إلى أوجه عدم اليقين حيال وضع جائحة كوفيد-19، والنقص في المعروض العالمي من الرقائق وارتفاع أسعار المواد الخام.

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وتوقعت الجمعية أن تصل مبيعات البلاد من السيارات إلى 27 مليون وحدة هذا العام، بزيادة 6.7% على أساس سنوي، وأن تصل مبيعات سيارات الطاقة الجديدة إلى 2.4 مليون وحدة، بزيادة 76% على أساس سنوي.

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بقلم محمد عبد السند

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