تقرير: مبيعات الأكشاك تمثل 90% من سوق البقالة في مصر

أفاد تقرير صادر عن مؤسسة فلوريش فينتشرز Flourish Ventures أن أصحاب المتاجر الصغيرة والأكشاك يديرون أعمالهم ويحققون أرباحًا أفضل من المتوقع.

وأضاف التقرير الذي جاء تحت عنوان «التحول الرقمي للمتاجر الصغيرة والأكشاك لعام 2022»، أن 94% من المستهلكين الذين تم استطلاع رأيهم في التقرير، يرغبون مستقبلًا في الشراء بشكل أكبر من المتاجر الصغيرة والأكشاك.

وأبرز التقرير، آراء 800 صاحب محل صغير وكشك، و800 عميل في 4 دول هي: «مصر والبرازيل والهند وإندونيسيا».

التقرير يستعرض تجربة البقالات أو الأكشاك في مصر

ذكر التقرير أن الأكشاك تعد من أهم المنافذ في قطاع التجزئة المصري، فهناك أكثر من 400 ألف كشك بمصر تعمل داخل سوق التجزئة العملاقة التي تصل قيمتها إلى 55 مليار دولار.

وتمثل مبيعات الأكشاك 90% من إجمالي مبيعات سوق البقالة المصرية.

ويزور الأكشاك والمتاجر الصغيرة 53% بصورة يومية منتظمة.

ويتسوق 98% من المشاركين في الدراسة لمرة واحدة فقط على الأقل أسبوعيًا من هذه الأكشاك.

تجربة الأكشاك في مصر

وقال التقرير، إن 42 % من أصحاب الأكشاك في مصر استخدموا أدوات رقمية جديدة خلال فترة كورونا.. و86% من أصحاب الأكشاك يخططون لزيادة اعتمادهم على التطبيقات الرقمية مستقبلًا.

وفي الثلاث دول الباقية، وُجد أن 55% من أصحاب الأكشاك يستخدمون تطبيقات الرسائل في إدارة أعمالهم.

كما يخطط 75% منهم للاعتماد بصورة أكبر على هذه الرسائل خلال العامين القادمين.

وأظهر التقرير بشكل عام، أن 50% من المستهلكين في الدول التي تم استطلاع الرأي فيها، يزورون المتاجر الصغيرة القريبة منهم يوميًا، و24% يعتمدون على الشراء الآجل.

وأن 71% من المستهلكين يشترون احتياجاتهم من البقالة من الأكشاك حول منازلهم بشكل أكبر خاصة خلال فترة كورونا.

وأن 73% من المستهلكين يوافقون بشدة على أن المتاجر الصغيرة تلعب دور هام محليًا، لقربها وسهولة الشراء منها.

التحول الرقمي

وأكد التقرير، أن 80 % من أصحاب المتاجر الصغيرة يتطلعون للاعتماد على حلول الأعمال الرقمية لزيادة أرباحهم من 60 إلى 100%.

وذكر التقرير، أنه خلال فترة كورونا، اعتمد أصحاب المتاجر الصغيرة والأكشاك بشكل أكبر على التطبيقات الرقمية للتغلب على ضعف كفاءة سلاسل التوريد التي تمدهم بالبضائع.

وتعاونت شركة فلوريش العالمية والرائدة في مجال التكنولوجيا المالية في إعداد التقرير مع كل من Bain & Company و60 Decibels.

وذكر التقرير أنه حتى مع تفشي وباء كورونا حول العالم، فإنّ التوقعات بزوال واختفاء المتاجر الصغيرة والأكشاك، أمر لا يستند لمعلومات دقيقة.