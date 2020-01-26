تقرير: مبيعات ألعاب الهواتف الذكية تجاوزت 3.6 مليار دولار فى كوريا خلال 2019

شركة "إن.سي سوفت" استحوذت على أكبر حصة سوقية بنسبة 21.5%

أفاد تقرير حديث أصدرته منصة البيانات الضخمة المتخصصة فى الهواتف “IGAWorks أن مبيعات سوق الألعاب للهواتف الذكية فى كوريا قفزت بنسبة 5.2% على أساس سنوى ، لتتجاوز 3.6 مليار دولار خلال عام 2019 المنقضى ، وفقا لوكالة يونهاب.

وذكرت “IGAWorks”، أن إجمالى مبيعات الألعاب فى متاجر تطبيقات الهواتف الثلاثة بلغ 4.29 تريليون وون.

وتشمل المتاجر: متجر “جوجل بلاي” لأجهزة الأندرويد، ومتجر “تطبيقات آبل” لآجهزة الأيفون، ومتجر “وان”.

وأظهرت البيانات أن متجر “جوجل بلاي” حقق مبيعات بقيمة 3.37 تريليون وون في عام 2019، بنسبة 78.6% من مجموع المبيعات.

وجاء متجر “وان” فى المرتبة الثانية، ومتجر “تطبيقات آبل” في المرتبة الثالثة.

وارتفعت المبيعات بشكل كبير فى شهر نوفمبر، عندما أطلقت شركة “إن.سي سوفت” (NCSOFT) لعبة “Lineage 2M”.

وأظهرت البيانات أن شركة “إن.سي سوفت” استحوذت على أكبر حصة سوقية بنسبة 21.5%.

ثم جاءت شركة “نت ماربل” (Netmarble) بحصة 11.7%، وشركة “نيسكون” (Nexon) بحصة 5.1%.

يذكر أن المستهلكين يواصلون إنفاق مبالغ كبيرة على iOS App Store و Google Play خلال عيد الميلاد.

وتشير تقديرات Sensor Tower إلى أنه تم إنفاق 277 مليون دولار في يوم عيد الميلاد 2019 وحده.

هذا الرقم يمثل زيادة سنوية بنسبة 11.3 % عن نفس اليوم في عام 2018.

ويُعتقد أن الإنفاق الاستهلاكى فى التطبيقات والألعاب المحمولة فى يوم عيد الميلاد يمثل 5% من إيرادات المتاجر شهر ديسمبر.

هذه الزيادة ناتجة عن منح الأجهزة المحمولة كهدايا ، حيث يتوق مستخدمي الهواتف المحمولة والمستهلكين إنفاق الأموال على أجهزتهم الجديدة.

وعلى أساس كل متجر ، يواصل متجر التطبيقات حساب الغالبية العظمى من الإيرادات.

حيث حقق ما يقرب من 193 مليون دولار فى يوم عيد الميلاد نفسه ، مقارنةً بعام 2018.