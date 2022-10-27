تقرير: مؤشر رئيسي في الأسواق الأمريكية يشير إلى ركود قادم

لا تزال مخاوف الركود تطارد وول ستريت، حيث يرسل مؤشر رئيسي في سوق السندات وميضا بخصوص علامات الانكماش المحتمل.

وبحسب تقرير نشرته شبكة “سى إن إن” الأمريكية فإن الفارق بين عوائد سندات الخزانة قصيرة الأجل لمدة 3 أشهر والعائد القياسي لمدة 10 سنوات لفترة وجيزة انعكس في وقت متأخر من يوم الثلاثاء وحصل ذلك مرة أخرى أمس الأربعاء، ما يعني أن عوائد السندات قصيرة الأجل كانت أعلى من عائدات السندات طويلة الأجل. كلاهما يحوم حاليًا حول 4%.

وأضاف التقرير أن هذا مؤشر سيئ – وغالبًا ما يسبق فترات الركود- لأنه يظهر مدى قلق المستثمرين، وعادةً ما يكون للسندات قصيرة الأجل عوائد أقل بكثير لأن المستثمرين يتوقعون الحصول على عوائد أعلى لاقتراض الأموال لفترات أطول من الوقت.

هذا بالإضافة إلى منحنى عائد رئيسي آخر، وهو الفرق بين سندات الخزانة لأجل سنتين و10 سنوات، والذي أصبح معكوسا بشكل مستمر منذ أوائل يوليو بعد انقلابه لفترة وجيزة في مارس.

لماذا ارتفعت الأسهم هذا الشهر؟

ارتفعت مع ذلك الأسهم بشكل حاد في أكتوبر ، على الرغم من المخاوف المستمرة بشأن التضخم المتفشي على مستوى العالم، والدولار القوي الذي يلحق الضرر بالشركات متعددة الجنسيات والاضطرابات السياسية والاقتصادية في المملكة المتحدة. يتعلق الكثير من التفاؤل بحقيقة أن المستثمرين يأملون أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي قريبًا في إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.

لكن هناك سببا آخر، لقد كانت الأرباح في الواقع جيدة جدًا، فقط ابتعد عن قطاع التكنولوجيا الذي كان ملتهبًا في السابق.

خيبت شركة ألفابيت المالكة لجوجل وشركة مايكروسوفت، آمال المستثمرين بشأن توقعاتهما الأخيرة في وقت لاحق يوم الثلاثاء. كما تسببت شركة تكساس إنسترومنتس العملاقة للرقائق الإلكترونية وشركة سبوتيفاي في إرباك وول ستريت.

وتراجعت جميع الأسهم الأربع أمس الأربعاء، وذلك سبب كبير لانخفاض مؤشر ناسداك بنسبة 2%، حتى مع استمرار صعود السوق بشكل أفضل قليلاً.

وأنهى مؤشر داو جونز الجلسة مرتفعًا بمقدار نقطتين، بينما انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.7% فقط. لكن مؤشر داو كان مرتفعًا بشكل أكبر في وقت سابق من اليوم، وكان مؤشر S&P 500 أيضًا لفترة وجيزة باللون الأخضر.

خبير: لم تعد شركات التكنولوجيا تنمو بشكل كبير بعد الآن

قال بريان فرانك ، كبير مسؤولي الاستثمار في Frank Funds: “ما زلت لا أحب التكنولوجيا، فهي ليست ذات قيمة، لم تعد هذه الشركات تنمو بشكل كبير بعد الآن”.

بالنظر بعيدا عن قطاع التكنولوجيا، هناك العديد من النقاط المضيئة التي يمكن العثور عليها في تقارير الشركات، فقد أعلنت Visa عن أرباح وعائدات فاقت توقعات المحللين. سجلت Kraft Heinz نتائج قوية صباح الأربعاء، مما أدى إلى ارتفاع سهمها، وتأتي هذه الأخبار السارة في أعقاب النتائج القوية من جنرال موتور وكوكا كولا صباح الثلاثاء.

هناك العديد من أجزاء الاقتصاد التي لا تزال تعمل بشكل جيد. على هذا المنوال، تُظهر بيانات FactSet أن المحللين يتوقعون نموًا بنسبة مضاعفة في الأرباح للشركات الاستهلاكية والشركات الصناعية والشركات العقارية. ومن المتوقع أن تزيد أرباح قطاع الطاقة عن الضعف بفضل ارتفاع أسعار النفط هذا العام.

علامتان مشجعتان أيضا أن حوالي ثلاث أرباع شركات S&P 500 التي أبلغت عن أرباحها حتى الآن قد تجاوزت التوقعات.

علاوة على ذلك، يبدو أن الطلب لا يزال قائمًا بالنسبة للعديد من الشركات. ومن المتوقع أن تنمو الإيرادات بنسبة 8.6% في الربع، وفقًا لـ FactSet. لذا فإن الأرباح الضعيفة تدل على ارتفاع التكاليف بدلاً من التباطؤ الكبير في المبيعات.