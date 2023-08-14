تقرير لوزارة الزراعة يكشف عن 12 فائدة لنظام «الصوب»

كشف تقرير صادر عن إدارة البساتين والمحاصيل الزراعية عن تأثير الزراعات المحمية على الصادرات البستانية حيث يميل المزارعون إلى إنتاج بعض المحاصيل ذات العائد االقتصادي الكبير؛ للحصول على عائد مادي جيد.

وأضاف التقرير الذي حصلت المال علي نسخة منه أن النظم المحمية التي تُغطى بأغطية بلاستيكية أو زجاجية شفافة تسمح بلإستفادة من الطاقة الشمسية، تسمى البيوت المحمية؛ تستخدم في الزراعة بهدف حماية المحاصيل الزراعية من التأثيرات السلبية للظروف الجوية غير المناسبة.

وكشف التقرير أهمية البيوت المحمية لأقتصاد مصر الزراعي حيث بات يشكل جزئا كبيرا من الأستثمارات الزراعية عالية العائد وتتضمن اهمية البيوت المحمية ما يلي :

1-إنتاج بعض المحاصيل في غير موسمها وعلى مدار السنة.

2-زيادة الإنتاجية وتحسين النوعية مقارنة بالزراعة المكشوفة.

3-استعمال أصناف بذور هجينة عالية اإلنتاج ومقاومة لألمراض.

4-استعمال األسمدة العضوية والحيوية.

5-مقاومة اآلفات المختلفة.

6-استعمال طريقة الملش بتغطية التربة بالبالستيك األسود مع الري لتعقيم التربة ومنع نمو الحشائش.

7-اتباع فنيات زراعية حديثة مثل: التربية والتقليم وتكثيف الزراعة.

8-توفير أسواق ثابتة ومستمرة بأسعار مجزية على مدار العام.

9-تنظيم وتوزيع العمل على مدار السنة والعمل في بيئة بعيدة عن التقلبات الجوية.

10-إنتاج شتالت مبكرة عالية الجودة لزراعتها في األراضي المكشوفة أو المحمية.

11-التبكير في الإنتاج.

12-الأستعمال الأمثل لمدخالات الأنتاج وخاصة المياه باستخدام أنظمة الري بالتنقيط.

وفي سياق متصل كشف التقريرأنواع البيوت المحمية وهي البيوت الزجاجية التي يستخدم في إنشاء هياكلها الخشب أو الحديد أو الإلمونيوم، وتغطى بالزجاج الذي يسمح بدخول أكبر كمية ممكنة من أشعة الشمس الضرورية لنمو النبات، ويمكن تزويد هذه البيوت بأنظمة متطورة للتحكم في التدفئة والتبريد والتهوية؛ إذ يسمح اتساعها بإجراء العمليات الزراعية كلها، ويمكن الأستعاضة عن الزجاج باستخدام مادة الليف الزجاجي المدعوم بالبالستيك.

ونوه التقرير أن النوع الثاني هو البيوت البالستيكية التي تستخدم في إنشاء هياكلها أنابيب معدنية مجلفنة، تغطى بالبالستيك وأهم أنواعها البولي إثلين أو البولفينايل کلورايد ومن مميزات هذه البيوت انخفاض تكاليف إنشائها مقارنة بالبيوت الزجاجية وقلة استخدام أنظمة التحكم في التبريد والتدفئة، يعتمد طولها على طريقة تقسيم قطعة الأرض .

وكشف التقرير أن النوع الثالث هو الأنفاق البلاستيكية وهي تشبه البيوت البلاستيكية في نظامها وصورتها، ولكن بصورة مصغرة ومبسطة، تستخدم عرض مصطبة الزراعة وتستخدم في إنشاء هياكلها أسلاك حديد مجلفن، تثنى الهياكل على شكل قوس ويغرس كل طرف بجانب المصطبة، ويوجد بين كل قوس وآخر مسافة بسيطة، ثم تغطى هذه الإقواس بالبالستيك الشفاف؛

وأفاد التقرير أنه يتم دفن طرف البالستيك من جهة، ويثبت الطرف الآخر بحجارة من جهة أخرى؛ ليتم رفعه في النهار للتهوية ويتم إغالقه قبل غياب الشمس، ويستخدم حالياً قماش من الشبك الأبيض الخفيف؛ لتغطية الأنفاق جيداً وذلك لحماية محاصيل نباتات الطماطم والكنتالوب والكوسة والبطيخ من الحشرات الناقلة لألمراض الفيروسية والآفات الأخري .