تقرير للمالية يكشف تخطى حصيلة ضرائب إبريل 60 مليار جنيه

المال- خاص قال وزير المالية، عمرو الجارحي، إن إجمالي حصيلة الضرائب في شهر إبريل 2018 ستتخطي 60 مليار جنيه مقارنة ب43,5 مليار جنيه في إبريل من العام الماضي.جاء ذلك خلال لقاءه الخميس، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وفق بيان صادر عن المجلس بشأن عرض وزير المالية&nbs

المال- خاص

قال وزير المالية، عمرو الجارحي، إن إجمالي حصيلة الضرائب في شهر إبريل 2018 ستتخطي 60 مليار جنيه مقارنة ب43,5 مليار جنيه في إبريل من العام الماضي.

جاء ذلك خلال لقاءه الخميس، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وفق بيان صادر عن المجلس بشأن عرض وزير المالية تقريراً شاملاً حول تطور أداء الموازنة العامة للدولة خلال عام 2017/2018،

وأشار التقرير الذي عرضه وزير المالية إلى ارتفاع رقم مؤشر مديري المشتريات غير النفطي في نهاية إبريل 2018 إلي 50,1 نقطة مقارنة ب49,2 نقطة في مارس 2018 متجاوزاً حاجز ال50 نقطة التي تعتبر الحد الفاصل بين النمو والإنكماش وذلك للمرة الثانية خلال 31 شهراً

وأوضح التقرير أن هذا يعكس النمو في مختلف القطاعات الإنتاجية والتحسن الملموس في معظم المؤشرات ومن بينها إرتفاع الإحتياطي النقدي

وأوضح التقرير أن هذا المؤشر كان قد وصل في نوفمبر 2016 إلي 41,8 نقطة بما يعكس حالة من الركود.

كما أطلع وزير المالية عمرو الجارحي، رئيس الوزراء على بدء زيارة بعثة صندوق النقد لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الإقتصادي وكذلك المؤتمر المشترك للحكومة وصندوق النقد والذي تبدأ فعالياته يوم الأحد القادم تحت عنوان”مؤتمر النمو الشامل وخلق فرص العمل”.