تقرير للبنك المركزى : المصريون أكثر إقبالا على الإيداع بالجنيه مقارنة بالدولار

كشف تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزى ، الثلاثاء ، عن استمرار انخفاض معدل الدولرة للودائع بالعملة الأجنبية كنسبة من اجمالي الودائع خلال الربع الثالث من عام 2019 ، كما انخفض معدل النمو السنوي للودائع بالعملة الأجنبية مقومة بالدولار الأمريكي خلال ذات الفترة وذلك للربع الثاني على التوالي، بعد أن شهد ارتفاعا منذ منتصف عام 2018 .

ولفت التقرير الى استمرار اتجاه ودائع القطاع العائلي نحو الودائع لآجال ثلاث سنوات فأكثر منذ مايو 2018 ، بعد أن كان اتجاه الودائع نحو آجال أقل من ثلاث سنوات نتيجة لارتفاع عوائد شهادات الادخار لأجل عام ونصف مقارنة بعوائد شهادات الادخار لآجال ثلاث سنوات فأكثر. وقد جاء التحول في هيكل الودائع متماشيا مع عمليات الاسترداد لتلك الشهادات منذ مايو 2018 ، عقب الغاء الاكتتابات الجديدة فيها لدى بنوك القطاع العام منذ أواخر أبريل

وبالنسبة لمكونات السيولة المحلية، فقد استقر النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي كنسبة من الودائع بالعملة المحلية في السيولة المحلية بشكل عام خلال الربع الثالث من عام 2019 ، وذلك للربع الثالث على التوالي. وعلى الرغم من ذلك، ما زالت تلك النسبة تتراوح عند مستويات أقل من المتوسط تاريخيا ، وهو ما يشير الي استمرار انخفاض سلوك الاحتفاظ بالنقود نسبيا .

تجدر الاشارة إلى انه قد تم اعتماد 30 أكتوبر 2019 كآخر موعد لاستيفاء البيانات الواردة بالتقرير. وقد تكون بعض البيانات مبدئية او قابلة للمراجعة. وقد تم تحديث بعض البيانات منذ ذلك الحين والتي تتعلق على سبيل المثال وليس الحصر بمعدل التضخم لشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2019 . كما قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس في اجتماعها يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2019 . وسوف يتم ادراج تلك البيانات وكافة التطورات الاقتصادية الاخرى في تقرير السياسة النقدية القادم.

نص تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزى المصرى