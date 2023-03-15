تقرير لرئيس الوزراء: تشغيل خدمات الشهر العقاري في 116 مكتب بريد بالمحافظات

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تقريرًا للدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يتضمن الموقف التنفيذي لخدمات الشهر العقاري، المُقدَّمة من خلال مكاتب البريد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

وأوضح وزير الاتصالات، في تقريره، أنه تم الاتفاق مع وزارة العدل على استخدام مقرات مكاتب البريد في المحافظات لتقديم خدمات الشهر العقاري بعدد 116 مكتبًا موزعة جغرافيًا وفقًا لاحتياجات وزارة العدل.

وأكد أنه تم تشغيل الخدمة في العدد ذاته.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أنه طبقًا للتوزيع الجغرافي، بلغ عدد المكاتب في محافظة القاهرة 18 مكتبًا، و10 مكاتب في محافظة الجيزة، واستأثرت محافظات الشرقية والغربية والإسكندرية بـ 9 مكاتب لكلٍ منها.

ووصل عدد المكاتب في محافظة المنوفية إلى 8 مكاتب، وفي المنيا بلغ العدد 7 مكاتب، وبني سويف 6 مكاتب ، إضافة إلى 5 مكاتب بمحافظة قنا، و5 مكاتب بكفر الشيخ. وكذا تم استخدام مقرات 4 مكاتب في الأقصر، و4 مكاتب في أسوان، و3 مكاتب في كلٍ من البحر الأحمر والدقهلية والفيوم وسوهاج والقليوبية على حدة.

وشهدت محافظتا أسيوط والبحيرة استخدام مقرات مكتبين في كل منهما، وتم استخدام مقر مكتب واحد في محافظة الوادي الجديد، ومكتب في الإسماعيلية، ومكتب في محافظة دمياط.

ولفت وزير الاتصالات، خلال التقرير، إلى أن عدد المعاملات على الخدمة قد بلغ، منذ بِدء التشغيل، نحو مليون و599 ألفًا و423 معاملة.