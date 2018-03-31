تقرير لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان.. أهم فقرات توك شو الليلة

رحاب صبحى : قضايا التزييف والتزوير فى "الأفاكاتو" على القاهرة والناس يناقش برنامج "الأفاكاتو" على قناة القاهرة والناس 2 فى السابعة مساءً ، قضايا التزييف والتزوير وتأثير التجارة في العملات على الاقتصاد القومى، والعقوبات على من يتهم في هذه القضايا،…

رحاب صبحى :

قضايا التزييف والتزوير فى “الأفاكاتو” على القاهرة والناس

يناقش برنامج “الأفاكاتو” على قناة القاهرة والناس 2 فى السابعة مساءً ، قضايا التزييف والتزوير وتأثير التجارة في العملات على الاقتصاد القومى، والعقوبات على من يتهم في هذه القضايا، ويستضيف الدكتور أشرف شمس الدين، أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة حلوان، البرنامج تقديم أيمن عطا الله.

تقرير لجنة حقوق الانسان عن عام 2017 فى “مباشر من مصر” على الفضائية

يستضيف برنامج ” مباشر من مصر ” على قناة الفضائية المصرية فى الخامسة والنصف مساءً ، عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق ، ويتحدث حسين عن أهم مانشر فى الصحف المحلية والعربية والعالمية ، كما تتضمن الفقرة الثانية تقرير لجنة حقوق الانسان بالبرلمان لمصر عن عام 2017 ، ويتحدث فى هذا الموضوع محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الانسان بالبرلمان. البرنامج تقديم منة الشرقاوى ومحمد الجندى ويراشس تحريره عبد الناصر البنا.

اهتمام الزوجة بالزوج فى “الستات مايعرفوش يكدبوا” على سى بى سى

يناقش برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا ” على قناة سى بى سى فى الثالثة عصرا، موضوع اهتمام الزوجة بزوجة وهل الرجل سيقدر هذا الاهتمام أم لا، البرنامج تقديم مفيدة شيحة، منى عبدالغنى وسهير جودة.

فيفى عبدة فى “حمد شو” على الرأى

تحل الراقصة فيفى عبدة فى العاشرة مساءً على قناة “الراى” الكويتية فى برنامج “حمد شو”، وتشمل الحلقة عددا من الفقرات المتنوعة منها الرقص الكويتي والغناء على بعض الأغاني الخليجية الشهيرة، بجانب الحديث عن ذكرياتها مع الوسط الفني ورأيها في الرقص والراقصات الأجانب الذين ظهروا مؤخرا في مصر.

جدير بالذكر أن فيفي عبده تعاقدت مؤخرا على عمل درامي جديد مع المنتج محمد حفظي، ومن المقرر أن تبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة، ويعرض خارج السباق الرمضاني.