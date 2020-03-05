تقرير : «كورونا» قد يعيش على المحمول لأكثر من أسبوع

كشف تقرير نشره موقع cnbc أن الفيروسات ومنها كورونا قد يعيش على أسطح الهواتف المحمولة لأكثر من أسبوع.

وحدد التقرير مجموعة من الإجراءات الوقائية التى ينبغي على المستخدمين التحوط بها منعا للإصابة بفيروس كورونا المستجد جراء استعمال هواتفهم المحمولة، وعلى رأسهم استخدام قطعة قماش عدسة النظارات الشخصية مزودة بكمية صغيرة من المياه الدافئة بالصابون فى تنظيف الموبايل جيدا.

إلى جانب ضرورة شراء واقي للشاشة وتغييرها باستمرار كل فترة، بالإضافة إلى تنظيف الشاشة بمادة الكحول مرتين يوميا، إذ أكد الباحثون أن “كورونا” يمكن أن يبقى على سطح مستوي لمدة تتجاوز أسبوع ما لم يتم تطهيره بشكل صحيح.

ويقول البروفيسور ويليام كيفيل، من جامعة ساوثهامبتون: يمكن أن تغسل يديك، ولكن إذا لمست شاشة هاتفك فإن ذلك يعد طريقًا محتملًا للعدوى.

يوضح كيفيل: يلتقط الشخص العادي هاتفه 2600 مرة يوميًا ويستخدمها حوالي 76 مرة.

وتوقعت مؤسسة الأبحاث التسويقية “آى دي سي” تراجع شحنات أجهزة الهواتف الذكية عالميا خلال العام الحالي بنسبة 2.3%، لتصل إلى 1.3 مليار هاتف.

وأرجع المؤسسة السبب إلى انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، والذي من المرجح أن يسهم فى خفض شحنات السمارت فون خلال النصف الأول من 2020 بنسبة تصل إلى 10.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.