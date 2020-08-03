تقرير عمليات الغرف التجارية : زيادة معروض السلع وثبات الأسعار واستقرار السوق

كشف تقرير غرفة العمليات المركزية بالاتحاد العام للغرف التجارية عن استقرار السوق وثبات الأسعار نتيجة زيادة معروض السلع في القطاعات المختلفة مع رابع ايام عيد الاضحي المبارك . وقال التقرير إن غرف العمليات النوعية بالغرف التجارية علي مستويت الجمهورية أشارت…

كشف تقرير غرفة العمليات المركزية بالاتحاد العام للغرف التجارية عن استقرار السوق وثبات الأسعار نتيجة زيادة معروض السلع في القطاعات المختلفة مع رابع ايام عيد الاضحي المبارك .

وقال التقرير إن غرف العمليات النوعية بالغرف التجارية علي مستويت الجمهورية أشارت تقاريرها إلي استقرار السوق في المحافظات المختلفة وأن الحركة التجارية منتظمة وتسير وفق معدلاتها الطبيعية.

وقال إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن غرف العمليات الفرعية التي تعمل تحت إشراف رؤساء الغرف التجارية ومتابعة أمناء العموم تتابع بشكل مستمر خلال أيام عيد الأضحي المبارك الحركة التجارية بكافة أسواق الجمهورية كل غرفة في نطاق محافظتها، وأن هناك تنسيقا كاملا مع الغرفة المركزية بالاتحاد لمتابعة الاسواق خاصة خلال أيام العيد وأن السلع متوفرة وتلبي متطلبات المواطنين مشددا علي أن غرف العمليات الفرعية بالمحافظات تعمل علي مدار الأسبوع للموقوف علي اي مستجدات للمساهمة في ضبط السوق.

وأشاد رئيس “الاتحاد” بدور رؤساء ومجالس إدارات الغرف التجارية ومجهوداتهم في متابعة الأسواق بالمحافظات المختلفة لضمان استقرار السوق ومساندة المواطنين خاصة اثناء المواسم التي تتطلب تكثيف المتابعة متوقعا أن تستمر حالة الاستقرار بالسوق خاصة في ظل زيادة معروض السلع والدور الحكومي الواضح في زيادة المعروض من السلع المختلفة عن طريق المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع المختلفة والسيارات المتنقلة لجهاز الخدمة الوطنية ودور الجهات الرقابية وحماية المستهلك لضبط السوق وهو ما يصب في صالح المواطن والتاجر والصانع ومن ثم اقتصادنا القومي.

وقال محمد أبو القاسم رئيس غرفة أسوان التجارية وأمين مساعد صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية أن السوق التجارية في أسوان يشهد حالة استقرار ملحوظة وهو ما رصدته غرفة العمليات بالغرفة وتم رفعه إلي الاتحاد العام للغرف التجارية خلال ايام عيد الاضحي المبارك.

وأكد حسن جعفر، رئيس غرفة بني سويف وسكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، توافر السلع بالسوق التجارية في محافظته وهو ما انعكس علي زيادة حالة الاستقرار العامة بكافة أسواق المحافظة وبالتحديد اثناء أيام عيد الاضحي الحالية.

وقال محمد الملاح، رئيس غرفة السويس التجارية، أن السوق السويسية اكثر استقرارا حتي الآن والسلع متوفرة ومتنوعة والاختيارات متاحة امام الموطن بشكل يحقق كافة رغباته في ظل عيد الاضحي المبارك اعاد الله علي مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات.

وقال فتحي مرسي، رئيس غرفة البحيرة التجارية، إن الأمور اكثر استقرارا في أسواق البحيرة نتيجة زيادة معروض السلع والمتابعة مستمرة من الغرفة لرصد الحركة التجارية بالمحافظة.

وقال أحمد رجب رئيس غرفة الدقهلية ان السوق في محافظتة يشهد استقرارا واضحا بسبب السلع وتوافرها وتنوعها امام المستهلكين تزامنا مع ايام عيد الاضحي المبارك.

وقال أنور رحيم، رئيس غرفة مطروح التجارية، إن السوق في مطروح يشهد توافر في السلع ولا توجد اي ازمات في ظل متطلبات عيد الاضحي وهو الامر الذي ينعكس علي الدور الواضح للدولة والغرف التجارية في ضبط السوق.

وقال عبد العزيز مطر، رئيس غرفة شمال سيناء، إن السوق السيناوية تشهد استقرارا كبيرا نتيجة المعروض الوافر من السلع المختلفة سواء غذائية وغير غذائية وتنوع مصادرها ومنافذ بيعها وهو ما ترصدة غرفة العمليات المشكلة بالغرفة لمتابعة حالة السوق باستمرار .

يأتي ذلك في الوقت الذي اتفق فيه مع الآراء السابقة هشام خضير، رئيس غرفة جنوب سيناء، أن السوق في محافظته مستقرة وأن المعروض أكثر من المطلوب من السلع المختلفة، وهو ما انعكس بالايجاب علي السوق التجارية في جنوب سيناء.