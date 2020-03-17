تقرير: شركات الطيران العالمية ستفلس خلال شهرين

تواجه شركات الطيران العالمية خطر الإفلاس الوشيك نتيجة توقف معظم عملياتها وتراجع إيراداتها على خلفية تقييد السفر وإغلاق الحدود الذي صاحب مكافحة العالم لانتشار فيروس كورونا.

وتوقع تقرير عالمي أن تبدأ سلسلة إفلاس شركات الطيران بحلول مايو المقبل.

وبحسب سي إن إن، علّقت العديد من شركات الخطوط الجوية رحلاتها، فمنها من سرح العمال واعتمد خطوات شديدة بهدف الحفاظ على السيولة، وسط تزايد حظر السفر وانخفاض الطلب على الرحلات.

وحثت 3 أكبر تحالفات شركات طيران عالمية، “وان وورلد” و”سكاي تيم” و”ستار ألاينس”، الحكومات على “تقييم جميع الوسائل الممكنة” لمساعدة الصناعة.

وتمثل هذه الشركات أكثر من 58 شركة طيران رائدة في العالم. بينما سبق أن أصدرت بعض شركات الطيران الأوروبية نداءات عاجلة للمساعدة.

وفي رسالة بعثت الثلاثاء إلى قادة الكونجرس الأمريكي ووزير الخزانة، ستيفن منوشين، حذر الرئيس التنفيذي لشركة “يونايتد إيرلاينز”، أوسكار مونوز، من أزمة اقتصادية حالية تواجه شركات الطيران بسبب فيروس كورونا تعتبر “أسوأ بكثير” من 11 سبتمبر.

وكتب مونوز في رسالته: “نيابة عن حوالي 100 ألف موظف في يونايتد إيرلاينز، نحن – قادة إدارة الشركة والنقابات العمالية المنظمة – لدينا رسالة بسيطة”.

وتابع:”يرجى التصرف بسرعة – هذا الأسبوع – لحماية سبل عيشنا. إن التأثير المالي لهذه الأزمة على صناعتنا هو أسوأ بكثير من الانكماش الحاد الذي شهدناه في أعقاب هجمات 11 سبتمبر “.

ووفقاً لمركز CAPA للطيران الاستشاري، فإن معظم شركات الطيران في العالم ستفلس بحلول نهاية مايو ما لم تتدخل الحكومات.

وقال المركز في تقرير نشر يوم الاثنين إنه “هناك حاجة لعمل منسق من الحكومات والصناعة إذا أردنا تجنب كارثة”، مضيفاً: “الاحتياطيات النقدية تتناقص بسرعة مع توقف الأساطيل”.

أكبر شركة طيران أوروبية تعلق أسطولها

وأكد حجم الأزمة المتفاقمة يوم الاثنين، بعدما أعلنت أكبر شركة طيران اقتصادي في أوروبا، “راين إير” أنها ستقوم بتعليق معظم أسطولها على مدى الأيام الـ7 إلى الـ10 المقبلة.

كما قالت لوفتهانزا، التي تمتلك شركات طيران وطنية في ألمانيا وسويسرا والنمسا وبلجيكا، إن شركات طيران المجموعة تجري مناقشات مع حكوماتها حول “تلقي دعم حكومي نشط إذا أصبح ذلك ضرورياً”. كما قامت إحدى شركاتها التابعة، الخطوط الجوية النمساوية، بتعليق جميع الرحلات مؤقتاً بدءاً من 19 مارس.

وقد أعلنت معظم شركات الطيران الكبرى حول العالم عن تخفيضات كبيرة في جداول مواعيدها وعلقت رحلات مئات الطائرات. كما طُلب من الموظفين أخذ إجازات طوعية غير مدفوعة الأجر، في حين أن كبار المسؤولين التنفيذيين تلقوا تخفيضات في أجورهم، فيما قد يعتبر أسوأ أزمة طيران في التاريخ.