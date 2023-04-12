تقرير: سوق بطاريات السيارات الكهربائية سينمو 5 أضعاف إلى 616 مليار دولار في 2035

توقع تقرير أن يسجل سوق بطاريات السيارات الكهربائية العالمية نموًا سريعًا إلى 616 مليار دولار أمريكي في عام 2035، وأن يتقلص الإنتاج في الصين بشكل حاد مع تطور السياسات المتعلقة بالمركبات الكهربائية في الولايات المتحدة وأوروبا، بحسب وكالة يونهاب.

يمثل هذا التوقع زيادة بمقدار خمسة أضعاف من 121 مليار دولار مقدرة لهذا العام، وفقًا لتقرير صادر عن إس إن إي للأبحاث، متعقبة سوق الطاقة في العاصمة الكورية سول.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يصل الطلب على إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية إلى 5.3 تيراوات ساعة على مستوى العالم في عام 2035، مقارنة بـ 687 جيجاوات ساعة المتوقعة لعام 2023.

وقال التقرير إن الطاقة الإنتاجية المجمعة لأكبر ست شركات تصنيع بطاريات عالمية، بما في ذلك إل جي لحلول الطاقة، وسامسونج إس دي أي، وإس كيه أو، ستبلغ 5 تيروات ساعة في 2035.

توقع التقرير أن أن يمثل إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية في أمريكا الشمالية 31% من الإنتاج العالمي

وأفاد التقرير أنه بحسب المنطقة، من المتوقع أن يمثل إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية في أمريكا الشمالية 31% من الإنتاج العالمي، في نمو حاد من 6% حاليا، حيث يعمل صانعو البطاريات على تكثيف التصنيع في المنطقة للتأهل للحصول على الائتمانات الضريبية الأمريكية بموجب قانون خفض التضخم الأمريكي.

سيرتفع الإنتاج في أوروبا أيضًا إلى 27% من 12%، حيث يدفع الاتحاد الأوروبي لإجراء إصلاحات مماثلة في السياسة للترويج لأسواق السيارات الكهربائية المحلية.

من المرجح أن يؤدي ذلك إلى خفض الإنتاج في الصين بنحو النصف إلى 38% في عام 2035، مقارنة بـ 75% في عام 2022.

وقال التقرير إنه بحلول عام 2035، ستستحوذ السيارات الكهربائية على حوالي 90% من جميع السيارات المباعة على مستوى العالم، بما يمثل 80 مليون سيارة.

شكلت المركبات الكهربائية حوالي 13% من إجمالي سوق السيارات العام الماضي، وهي قفزة من حوالي 1% بين عامي 2015 و 2017. وارتفع الطلب على بطاريات المركبات الكهربائية إلى 482 جيجاوات في الساعة من 28 جيجاوات في الساعة في نفس الفترة.

تصور البحث أيضًا أن بطاريات الحالة الصلبة المتصورة، وهي خلية من الجيل التالي قيد التطوير من قبل صانعي البطاريات، ستشكل حوالي 10-13% من سوق الخلايا الثانوية في عام 2035.