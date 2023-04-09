تقرير: سوق الذكاء الاصطناعي الصيني سيصل إلى 26 مليار دولار في 2026

ذكر تقرير أصدرته شركة (آي دي سي) للبيانات الدولية، وهي شركة لأبحاث السوق العالمية، أن حجم سوق الذكاء الاصطناعي الصيني ستصل إلى 26.44 مليار دولار أمريكي في عام 2026، بحسب وكالة شينخوا.

وأضاف التقرير أن من المتوقع أن يبلغ حجم الإنفاق في سوق الذكاء الاصطناعي الصيني 14.75 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ليشكل حوالي 10% من الإجمالي العالمي.

وتوقع التقرير أيضاً أن يتجاوز معدل النمو السنوي لسوق الذكاء الاصطناعي الصيني 20% في الفترة ما بين عامي 2021 – 2026.

وأكدت الشركة المذكورة المتفائلة بشأن التوسع طويل الأجل لسوق الذكاء الاصطناعي الصيني، مشددة على أهمية الابتكار وتحديث تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لترويج سيناريوهات التطبيق بشكل أفضل.

وأضافت أن حماسة الشركات للتحول إلى الرقمنة ستساعد في حفز الطلبات المتنوعة في السوق الصينية.

فى سياق متصل، أظهر تقرير أصدرته شركة (آي دي سي) أن سوق البيانات الكبيرة الصيني سيواصل في التوسع خلال الأعوام القادمة، بفضل التنمية الاقتصادية والتحول للرقمنة في البلاد.

ووفقا للتقرير، شهد سوق البيانات الكبيرة الصيني استثمارات تُقدّر بـ17 مليار دولار أمريكي في مجال تكنولوجيا المعلومات في عام 2022.

وأشار التقرير إلى أن الحكومات، والبنوك، والخدمات المتخصصة والاتصالات شكّلت أكثر من 60% من إجمالي الإنفاق في سوق البيانات الكبيرة.

ومن المتوقع أن يشكل سوق البيانات الكبيرة الصيني قرابة 8% من الإجمالي العالمي بحلول عام 2026، بحسب التقرير.