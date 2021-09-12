تقرير: سامسونج رابع أكبر بائع للحواسيب الشخصية في الهند

توقعات بأن تستفيد سامسونج من التوجه نحو التعلم عن بعد

أظهر تقرير أن شركة سامسونج للإلكترونيات كانت رابع أكبر بائع لأجهزة الكمبيوتر الشخصية في الهند في الربع الثاني من العام الحالى، بفضل مبيعات الأجهزة اللوحية القوية، بحسب وكالة يونهاب.

واستحوذت سامسونج على 9.8% من حصة السوق في الهند بعد شحن 403 آلاف وحدة من أجهزة الكمبيوتر، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة المحمولة والأجهزة اللوحية، في الفترة من أبريل إلى يونيو، وفقًا لباحث السوق كاناليس.

ارتفاع شحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصية من سامسونج في الربع الثاني بنسبة 134%

وارتفعت شحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصية من سامسونج في الربع الثاني بنسبة 134%، من 172 ألف وحدة في العام السابق عندما سجلت حصة سوقية تبلغ 6% في الهند.

وأفاد التقرير بأن “سامسونج في وضع فريد للاستفادة من عمليات شراء الأجهزة التي تراعي التكلفة، في جميع أنحاء الهند لدعم العديد من المؤسسات الحكومية والتعليمية”.

توقعات بأن تستفيد سامسونج من التوجه نحو التعلم عن بعد

وأضاف “تتوقع كاناليس أن تستفيد سامسونج من التوجه نحو التعلم عن بعد، وستكون الأجهزة اللوحية المتصلة بالإنترنت في طليعة هذا التحول الزلزالي في التعليم في الهند.”

وكانت إتش بي، هي أكبر بائع لأجهزة الكمبيوتر في الهند بحصة سوقية بلغت 26% بعد أن قفزت شحنات الأجهزة الشخصية بنسبة 54% على أساس سنوي إلى 1.06 مليون وحدة.

وأظهرت بيانات كاناليس أن مجموعة لينوفو كانت في المركز الثاني بحصة 20.5%، تلتها شركة ديل للتكنولوجيا بحصة 12.8%.

ونما إجمالي شحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصية في الهند في الربع الثاني بنسبة 43%على أساس سنوي لتصل إلى 4.09 مليون وحدة.

وبحسب الفئة، وصلت شحنات أجهزة الكمبيوتر المحمولة إلى 2.49 مليون وحدة، بزيادة 43.2 % عن العام السابق.

ارتفاع شحنات الأجهزة اللوحية بنسبة 52 % على أساس سنوي إلى 1.03 مليون وحدة

في حين ارتفعت شحنات الأجهزة اللوحية بنسبة 52 % على أساس سنوي إلى 1.03 مليون وحدة.

وقفزت شحنات أجهزة الكمبيوتر المكتبية بنسبة 23% على أساس سنوي إلى 515 ألف وحدة.

وقال أشويج أيثال، محلل أبحاث في كاناليس “لقد عاد السوق أخيرًا إلى مستويات الشحن قبل تفشي جائحة كورونا”.

وأضاف “على الرغم من أن أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة لم تشهد بالفعل ارتفاعًا كبيرًا في الشحنات، إلا أن الطلب على الأجهزة اللوحية أعلى بكثير من ذي قبل، مما أدى إلى إحياء مجال كان على وشك الاحتضار في الهند.”

سامسونج لا تزال ثاني أكبر بائع لأجهزة الكمبيوتر اللوحية في العالم في الربع الثاني

وفى يوليو، أظهر تقرير أن سامسونج لا تزال ثاني أكبر بائع لأجهزة الكمبيوتر اللوحية في العالم في الربع الثاني، حيث تسعى للحاق بشركة آبل الرائدة في هذا المجال.

واستحوذ العملاق الكوري على 18% من الحصة السوقية ما بين شهري أبريل ويونيو، بعد شحن 8.2 ملايين جهاز لوحي من جالاكسي، ارتفاعا بنسبة 19% مقارنة بعام سابق، وفقا لباحث السوق إستراتيجيتي أناليتكيس.

وفي هذا الصدد قال “شيراغ أوبدهيهاي” المحلل في “إستراتيجيتي أناليتكيس” إن “سوق الأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام الأندرويد يشهد تغيرات كبيرة حيث يعمل البائعون على إعادة تجهيز ما في جعبتهم لتقديم حلول إنتاجية أكثر في عصر العمل المختلط والتعلم الرقمي”. وأضاف أن “سامسونج تتصدر القطاع بجهاز سامسونج تاب إس7، الذي يضم خصائص مميزة كإمكانية الاتصال بشبكات الجيل الخامس”.

وتدافع آبل عن موقعها الرائد بعد استحواذها على 35% من الحصة السوقية، وارتفاع مبيعاتها من الأيباد بنسبة 11% على أساس سنوي إلى 15.8 مليون وحدة في الربع الثاني.

جاءت مجموعة لينفو في المركز الثالث بحصة سوقية بلغت 10% حيث نمت شحناتها بنسبة 67% على أساس سنوي إلى 4.7 ملايين وحدة.

وتلتها أمازون. كوم (Amazon.com) في المركز الرابع بـ9% من الحصة السوقية، ثم هواوي للتكنولوجيا بـ5%.