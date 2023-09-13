تقرير : سامسونج تسير على الطريق الصحيح لتحقيق صفر انبعاثات بحلول 2050

قالت شركة التكنولوجيا الكورية العملاقة سامسونج للإلكترونيات إنها في طريقها نحو تحقيق صافي صفر انبعاثات على مستوى الشركة بحلول عام 2050، بحسب وكالة يونهاب.

في سبتمبر من العام الماضي، كشفت سامسونج عن استراتيجيتها البيئية الجديدة التي توضح بالتفصيل خارطة الطريق الخاصة بها لتحقيق صافي الصفر في قسم تجربة الأجهزة (DX) الذي يغطي أعمالها المتعلقة بالهواتف المحمولة والأجهزة المنزلية، بحلول عام 2030، وعلى مستوى الشركة، بما في ذلك قسم حلول أجهزة الرقائق (DS)، بحلول عام 2050.

وأظهر تقريرها الأخير أن سامسونج حققت بعض التقدم على صعيد الاستدامة للوفاء بتعهداتها.

وارتفع استخدام الشركة للطاقة المتجددة بنسبة 65% العام الماضي ليصل إلى 8,704 جيجاوات/ساعة، وفقا لتقرير الاستدامة لعام 2023 الصادر عن سامسونج في يونيو.

وسجل قسم تجربة الأجهزة أعلى معدل انتقال بنسبة 93%، في حين بلغ المعدل 23% في قسم حلول أجهزة الرقائق، و31% على مستوى الشركة.

وفي عام 2020، أكملت سامسونج تحولها إلى الطاقة المتجددة بنسبة 100% في الولايات المتحدة وأوروبا والصين. وفي العام الماضي، قامت الشركة بذلك في جميع مواقع أعمال قسم تجربة الأجهزة في كوريا الجنوبية، ومواقع التصنيع في فيتنام والهند والبرازيل، وفقا للتقرير.

وقالت سامسونج، إحدى أكبر الشركات المصنعة للأجهزة الإلكترونية وأشباه الموصلات في العالم، إنها خفضت 10.16 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون مقارنة بالعمل المعتاد، بزيادة 59% عن العام السابق.

وزاد استخدام المواد المعاد تدويرها والقابلة لإعادة التدوير، حيث تم استخدام 98,826 طنا من البلاستيك مع الراتنج المعاد تدويره في العام الماضي بمعدل استخدام 14% وتم جمع 600,502 طن من النفايات الإلكترونية.

وتخطط سامسونج لتوسيع استخدام الراتنجات المتجددة في جميع منتجاتها البلاستيكية بنسبة 50% بحلول عام 2030 و10% بحلول عام 2050.