تقرير: زيادة 25% في حصة المدفوعات العالمية بـ«اليوان» الصيني خلال مارس الماضي

زادت حصة العملة الصينية الرنمينبي “اليوان” في المدفوعات العالمية في مارس الماضي، وفقا لما ورد في تقرير صادر عن جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك.

وحسب التقرير، ارتفعت الحصة العالمية لليوان من 2.19% في فبراير إلى 2.26% في الشهر الماضي، فيما ظلت العملة الصينية خامس أكثر العملات نشاطا.

وفي مارس، ارتفعت قيمة المدفوعات بالرنمينبي بنسبة 25.04% عن شهر فبراير، وهي أعلى من الزيادة لكافة عملات الدفع والتي بلغت 21.46%.

وفيما يتعلق بالمدفوعات الدولية، باستثناء منطقة اليورو، احتل الرنمينبي المرتبة السابعة بحصة بلغت 1.67% الشهر الماضي.